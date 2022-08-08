Окупанти не прислухалися до Зеленського: зроблено заяву про "референдум"

Попри те, що в Офісі президента України не вірять у проведення референдумів щодо анексії окупованих українських територій, а сам Володимир Зеленський стверджує, що такі референдуми поставлять крапку на всіх перспективах переговорів, окупанти продовжують будувати відповідні плани. Так "голова" зайнятої росіянами частини Запорізької області євген балицький заявив, що підписав розпорядження про підготовку такого "референдуму". Про це він сказав під час форуму "Ми разом з росією", передає РІА "Новості".

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