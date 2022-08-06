Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ексголова Луганської ВДА Георгій Тука про дієвість антиросійських санкцій:

САНКЦІЇ? САНКЦІЇ. САНКЦІЇ!

Вчора мав розмову з приятелем, який висловив доволі скептичне ставлення до дії санкції проти РФ. Тож, хочу трошки розповісти про наслідки цих самих санкцій.

За останні вісім років Росія не здійснила жодного запуску супутника. Жодного! Як поскаржився Рогозін:

- Вони нами виготовлені, але лежать на складах. Ми не можемо завершити виробництво та здійснити запуск через відсутність мікро-чипів, які підпали під санкції з боку США.

Що таке супутники? Це — зв"язок, спостреження, моніторинг, розвідка… З плином часу всі супутники завершують свій термін використання і мають бути замінені на нові. Але… Саме зкороченням "супутникового флоту" Росії і пояснюють деякі експерти проблеми з роботою російської системи навігації "Глонас".

Авіація.

Лише після введення санкцій росіяни зізнались, що "гордость России" літак Супер-Джет ледь не на 80% складається з імпортних комплектуючих, постачання яких припинено. В травні російські ЗМІ з пафосом повідомили про чергове досягнення імпортозаміщення в літакобудуванні: один з заводів в Росії почав освоювати виготовлення … крісел для літаків.

Серед всього парку Баїнгів та Аїрбасів, які опинились на території Росії, більше 90% перебувають в лізінгу і є власністю західних компаній. Після того, як компанії-виробники припинили співобітництво з РФ, росіянам не залишилось нічого іншого як вигадати чергове "імпортозаміщення": почати використовувати літкаи в якості "донорів" для запчастин для інших літаків. Самі російські пілоти та експерти з авіа-безпеки зазначають, що критичною є ситуація з лопатями для двигунів. Ці найважливіші деталі потребують постійної заміни. Відповідно, після введення санкцій та створення "авіа-розборки"Ю в першу чергу, з "донорів" почали знімати ці самі лопаті. Але, дуже швидко зрозуміли, що такий ноу-хау-ресурс дуже швидко буде вичерпано.

Автобудування.

Реагуючи на введення санкцій, Уряд РФ ухвалив рішення про відміну низки вимог до автомобілів, які стосуються безпеки та екології. Так, наприклад, зняті вимоги обов"язкового використання подушок безпеки, системи ABC, вимоги що до шкідливих викидів. Таким чином, в процесі імпортозаміщення росіяни повернулись на рівень 80-х років минулого віку.

Мер Москви Собянін урочисто повідомив, що найближчим часом на АЗЛК (Москва) поновлять виробництво рідного та забутого "Москвича"!

Енергетика

Країни Європи ухвалили стратегічне рішення що до відмови від споживання російських вуглеводнів, що неминуче призведе до скорочення імпорту головного джерела поповнення бюджету Росії. Росіяни миттєво кинулись шукати альтернативні ринки збуту в Китаї та Індії. Але, зіткнулись з низкою надскладних проблем. По-перше — логістика. По-друге — дисконти до 40%. По-третє — не готовність цих країн стрімко збільшувати обсяги споживання. В-четверте — не готовність цих країн ризикувати ускладненням стосунків з ЄС та США. Для прикладу, обсяг торгівлі Китаю з ЄС та США в 12 разів більше, обсяг торгівельних стосунків з Росією.

Введення санкцій суттєво обмежило розвиток видобування вуглеводнів в самій Росії. Це стосується як технологій "підйому" нафти, так і технологій буріння.

Експерти прогнозують зменьшення видобутку нафти Росією до кінця десятирічча з 11 млн барелей на добу до 6 млн барелей.

Статистика.

З квітня 2022 Уряд Росії припинив оприлюднення низки статистичних показників російської економіки. Їх просто припинили публікувати. Одночасно, експерти неодноразово ловили ДержСтат РФ на оприлюдненні неправдивих даних. Наприклад, якщо в галузі працює 5 підтриємств, які виготовляють сіялки, і ці 5 підприємств прозвітували про випуск десяти сіялок кожне, то загальна кількість має бути 50 сіялок. В той час, як ДержСтат оприлюднеює цифру 65.

Поновили росіяни і давно забуту технологію маніпуляції даними. Наприклад (виключно для ілюстрації технології маніпуляції!), на АвтоВАЗі до введення санкцій збирали 1000 Мерседесів загальною вартістю 10 млн дол. Після введення санкцій зборка Мерсів припинена. Розпочали зборку Лади. Ну, тієї самої, яка без подушок безпеки, без ABS, без бортовогот комп"ютера та з двигуном "Євро-0". Збирають 2000 "авто-шедеврів" на загальну суму 1 млн дол. Як подається в звітах це шедевральне досягнення? Лунають доповіді про збільшення виробництва автомобілів у два рази! Ніхто й не знадує про зменьшення загальної вартості продукції та про її якість.

Якщо ж Росія запровадить державну програму обміну "гробові — на білу "Ладу", то горизонти для автобудівельників відкриються неймовірні!

Підтримайте російський автопром! Збільшість кількість гробових! Підтримайте Збройні Сили України!

Приват: 5168 7456 0255 8170

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Джерело: сторінка Георгія Туки у соцмережі Фейсбук.