Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и экспредседатель Луганской ВГА Георгий Тука о действии антироссийских санкций:

САНКЦИИ? САНКЦИИ. САНКЦИИ!

Вчера беседовал с приятелем, который выразил достаточно скептическое отношение к действию санкции против РФ. Поэтому хочу немного рассказать о последствиях этих санкций.

За последние восемь лет Россия не совершила ни одного запуска спутника. Ни одного! Как пожаловался Рогозин:

– Они нами изготовлены, но лежат на складах. Мы не можем завершить производство и осуществить запуск из-за отсутствия микрочипов, подвергшихся санкциям со стороны США.

Что такое спутники? Это — связь, наблюдение, мониторинг, разведка… Со временем все спутники заканчивают свой срок использования и должны быть заменены на новые. Но… Именно с сокращением "спутникового флота" России и объясняют некоторые эксперты проблемы с работой российской системы навигации "Глонас".

Авиация.

Лишь после введения санкций россияне признались, что "гордость России" самолет Супер-Джет чуть ли не на 80% состоит из импортных комплектующих, поставки которых приостановлены. В мае российские СМИ с пафосом сообщили об очередном достижении импортозамещения в самолетостроении: один из заводов в России начал осваивать изготовление… кресел для самолетов.

Среди оказавшегося на территории России парка Баингов и Аирбасов более 90% находятся в лизинге и являются собственностью западных компаний. После того, как компании-производители прекратили сотрудничество с РФ, россиянам не осталось ничего другого как придумать очередное "импортозамещение": начать использовать самолеты в качестве "доноров" для запчастей для других самолетов. Сами российские пилоты и эксперты по авиа-безопасности отмечают, что существует критическая ситуация с лопастями для двигателей. Эти важнейшие детали нуждаются в постоянной замене. Соответственно, после введения санкций и создания "авиа-разборки" в первую очередь, с "доноров" начали снимать эти же лопасти. Но очень быстро поняли, что такой ноу-хау-ресурс очень быстро будет исчерпан.

Автостроение.

Реагируя на введение санкций, правительство РФ приняло решение об отмене ряда требований к автомобилям, относящимся к безопасности и экологии. Так, например, сняты требования обязательного использования подушек безопасности, системы ABC, требования к вредным выбросам. Таким образом, в процессе импортозамещения россияне вернулись на уровень 80-х годов прошлого века.

Мэр Москвы Собянин торжественно сообщил, что в ближайшее время на АЗЛК (Москва) возобновят производство родного и забытого "Москвича"!

Энергетика

Страны Европы приняли стратегическое решение относительно отказа от потребления российских углеводородов, что неизбежно приведет к сокращению импорта главного источника пополнения бюджета России. Россияне мгновенно бросились искать альтернативные рынки сбыта в Китае и Индии. Но столкнулись с рядом сверхсложных проблем. Во-первых – логистика. Во-вторых, дисконты до 40%. В-третьих, не готовность этих стран стремительно увеличивать объемы потребления. В-четвертых, не готовность этих стран рисковать осложнением отношений с ЕС и США. Например, объем торговли Китая с ЕС и США в 12 раз больше, объем торговых отношений с Россией.

Введение санкций существенно ограничило развитие добычи углеводородов в России. Это касается как технологий "подъема" нефти, так и технологий бурения.

Эксперты прогнозируют уменьшение добычи нефти Россией к концу десятилетия с 11 млн баррелей в сутки до 6 млн баррелей.

Статистика.

С апреля 2022 г. правительство России прекратило обнародование ряда статистических показателей российской экономики. Их просто перестали публиковать. Одновременно эксперты неоднократно ловили Госстат РФ на обнародовании ложных данных. Например, если в отрасли работает 5 предприятий, производящих сеялки, и эти 5 предприятий отчитались о выпуске десяти сеялок каждое, то общее количество должно быть 50 сеялок. В то время как Госстат обнародует цифру 65.

Возобновили россияне и давно забытую технологию манипуляции данными. К примеру (исключительно для иллюстрации технологии манипуляции!), на АвтоВАЗе до введения санкций собирали 1000 Мерседесов общей стоимостью 10 млн дол. После введения санкций сборка Мерсов прекращена. Начали сборку Лады. Ну, той самой, которая без подушек безопасности, без ABS, без бортового компьютера и с двигателем "Евро-0". Собирают 2000 "авто-шедевров" на общую сумму 1 млн долл. Как подается в отчетах это шедевральное достижение? Раздаются доклады об увеличении производства автомобилей в два раза! Никто и не знает об уменьшении общей стоимости продукции и ее качестве.

Если же Россия введет государственную программу обмена "гробовые — на белую Ладу", то горизонты для автостроителей откроются невероятные!

Поддержите русский автопром! Увеличение количество гробовых! Поддержите Вооруженные Силы Украины!

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Источник: страница Георгия Туки в соцсети Фейсбук.