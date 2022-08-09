Изоляция россиян и предупреждение оккупантам: Зеленский сделал важное заявление

Санкции против россии стоит ужесточить, чтобы остановить процесс оккупации Украины

Власти Украины, не так давно запретившие россиянам въезд в нашу страну без специальных виз, хотели бы видеть серьезные ограничения для граждан рф и от правительства западных стран. Предложение ограничить возможность путешествий для людей с российскими паспортами поступило от президента Владимира Зеленского.

Такое заявление он сделал во время интервью с журналистами The Washington Post, передает "Телеграф". Глава государства подчеркнул, что сейчас россияне отбирают чужую для них, украинскую, землю, а потому стоит ударить по ним новыми санкциями — закрыть границы для свободного передвижения.

Зеленский уверен, что подобный подход может помочь россиянам осознать, какую ошибку делает их власть, против которой они абсолютно не пытаются выступать. "Жить в своем мире", говорит президент, подойдет гражданам рф — до осознания своих ошибок.

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Также он не считает, что стоит делать исключение для тех россиян, которые имеют отличимую от кремлевской позиции. На данный момент, по мнению Владимира Зеленского, всем россиянам стоит ехать в россию, а не на Запад.

"Тогда они поймут, — считает политик. — Они говорят: "Это [война — ред.] не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население выбрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него".

При этом он обратился и к самим россиянам, подчеркивая их желание навязать всему миру жизни по своим правилам. В таком случае, уверен Зеленский, сами же граждане рф и должны делать это в первую очередь.

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Глава украинского государства уверен, что это может помочь остановить оккупацию территорий нашей страны. При этом он подчеркнул, что попытка аннексировать еще часть территорий — как это сейчас хотят сделать с частью Херсонской и Запорожской областей — положит конец любым переговорам с россией. Зеленский подчеркнул: деоккупация Херсона будет лишь первым шагом ВСУ в освобождении захваченных населенных пунктов, и когда Украина накопит вдоволь сил и средств, то освобождение придет на все территории, куда привели "русский мир".

Напомним, не так давно мы сообщали, что Владимиру Зеленскому и владимиру путину вновь предложили встретиться. Инициатором, как и несколько раз это этого, выступила Турция.

Помимо этого "Телеграф" писал, почему Украине не стоит сейчас начинать диалог с кремлевскими политиками.