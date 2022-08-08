НАТО брешет, как собака: медведев взорвался тирадой в адрес Украины и Грузии

Бывший марионеточный президент россии вспомнил, как отдал приказ атаковать Грузию в 2008 году

В 14-ю годовщину нападения россии на Грузию инициатор войны, тогдашний марионеточный президент, а теперь заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев сравнил ту агрессию россии с вторжением в Украину. И снова наговорил немало дерзкого.

Свои ответы пропагандистскому агентству ТАСС медведев опубликовал на официальной странице "вконтакте". Он назвал обе развязанные россией войны "звеньями одной цепи", родственными попыткам Запада "раскачать ситуацию" через соседей россии. Мол, и тогда, и теперь Грузию и Украину накачивали оружием, чтобы сорвать переговоры по "мирному урегулированию" — а на самом деле по уступкам захватническим аппетитам москвы.

В провоцировании обоих конфликтов медведев обвинил США, НАТО и даже ООН, которые якобы "стояли за спинами лидеров" тогдашней Грузии и нынешней Украины. При этом россию он изображает чуть ли не святой, которая до последнего пыталась избежать военного конфликта. "К сожалению, и в Грузии, и в Украине власти этих (западных, — ред.) стран не оставили россии выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы сознательно пошли на военное вмешательство", — проговорился медведев.

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Что касается планов на "спецоперацию", то меведев заявил, что россия не пойдет на условия, которые в рамках переговоров ей "стараются навязать бывшие партнеры", и будет обеспечивать свои "национальные интересы" всеми доступными способами.

Он также пофантазировал на тему, что Украину и Грузию не примут в НАТО. "В руководстве Альянса сидят хоть и замшелые доктринёры, но не конченые идиоты. Они понимают, что тащить на своём теле такие запущенные страны, причём находящиеся в территориальном споре с россией, как Украина или Грузия, себе дороже. Издержки будут колоссальные", — сказал медведев. И добавил: "Думаю, Украина и Грузия не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса"

Прибег медведев и к своему традиционному хамству – бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который был у власти 8 августа 2008 года, он назвал дурилкой картонной, кровавым придурком, убогим вожаком, украинского лидера Владимира Зеленского – небритым парнем в зеленой футболке, а о заявил НАТО что там брешут, как собаки.

Повторил свою риторику "я – не я, и лошадь не моя" медведев и в посте в телеграм-канале. Он заявил, что нападение на Грузию было вынужденным, и при этом его можно назвать сигналом для США и НАТО о необходимости прислушаться к россии. Следует отметить, что разбивка поста на строчки в этом сообщении выглядит довольно странно.

Напомним, еще одно странное сообщение появилось в ВК медведева на прошлой неделе. Там он угрожал войной Грузии и Казахстану. Впрочем, тогда текст долго на странице не провисел. Помощник чиновника тогда заявил, что это был взлом страницы, хотя в соцсетях предполагали, что на самом деле это написал сам экс-президент, будучи изрядно под хмельком.