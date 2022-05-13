россия собирается "присоединить" себе оккупированную часть Грузии: появилась реакция Тбилиси

В Грузии говорят, что не станут открывать "второй фронт"

"Власти" оккупированной россией Южной Осетии (Грузия) намерены 17 июля провести у себя "референдум" о вхождении в состав россии, официальный Тбилиси уже дал ответ на эту инициативу.

Как сообщает BBC, о намерении провести "референдум" сообщил "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов

"Сегодня ЦИК единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав россии. Документы переданы в суд. Мы ждём решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта", — сообщил он.

С российской стороны реакции на заявления Бибилова не поступало.

Тем временем премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, как сообщает Rustavi 2, заявил, что никакого "второго фронта" для россии его страна открывать не будет.

"Никакого "второго фронта" и войны в Грузии не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир", — сказал он и назвал тех, кто призывает к возвращению оккупированных территорий силовым путем "внутренними врагами".

Как сообщалось ранее, о намерении провести "референдум" Бибилов заявлял еще 30 марта, однако тогда его заявления были восприняты как политический шаг, чтобы получить симпатии избирателей на "выборах". МИД Грузии все же отреагировал на эти заявления, назвав их недопустимыми.