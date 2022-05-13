росія має намір "приєднати" собі окуповану частину Грузії: з’явилася реакція Тбілісі

У Грузії кажуть, що не відкриватимуть "другий фронт"

"Влада" окупованої росією Південної Осетії (Грузія) має намір 17 липня провести у себе "референдум" про входження до складу росії, офіційний Тбілісі вже дав відповідь на цю ініціативу.

Як повідомляє ВВС, про намір провести "референдум" повідомив "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов

"Сьогодні ЦВК одноголосно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу росії. Документи передані до суду. Ми чекаємо на рішення суду і вже зовсім скоро збудеться наша велика мрія", — повідомив він.

З російської сторони реакції на заяви Бібілова не надходило.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, як повідомляє Rustavi 2, заявив, що жодного "другого фронту" для росії його країна не відкриватиме.

"Ніякого "другого фронту" та війни в Грузії не буде, навпаки, буде розвиток, будівництво та мир", — сказав він і назвав тих, хто закликає до повернення окупованих територій силовим шляхом "внутрішніми ворогами".

Як повідомлялося раніше, про намір провести "референдум" Бібілов заявляв ще 30 березня, проте тоді його заяви були сприйняті як політичний крок, щоб отримати симпатії виборців на "виборах". МЗС Грузії все ж таки відреагувало на ці заяви, назвавши їх неприпустимими.