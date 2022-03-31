Грузія відреагувала на бажання Південної Осетії увійти до складу росії
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У МЗС країни вважають неприйнятними розмови про референдум у Південній Осетії
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані прокоментував заяву так званого президента "республіки" Південна Осетія Анатолія Бібілова щодо проведення референдуму щодо входження до складу рф.
Про це повідомляє ekhokavkaza.com.
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"Для нас неприйнятно говорити про якийсь референдум в умовах, коли територія окупована", — оголосив глава МЗС Грузії, наголошуючи, що у референдуму не буде юридичної сили.
Нагадаємо, що 27 березня ватажок бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про проведення референдуму щодо приєднання регіону до росії. Після цього в самій рф порахували, що розглядати питання приєднання "ЛНР" ще не час. Слідом за Пасічником про "референдум" щодо приєднання до росії заговорив так званий "глава ДНР" Денис Пушилін.
Раніше повідомлялося, що військова техніка з Південної Осетії була помічена на території Мелітополя, який тимчасово окупований рф.
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