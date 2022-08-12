Політичний психолог пояснив, як Зеленський змінився з початку війни: росії точно не сподобається

російське вторгнення змусило президента змінитися в кращу сторону

Президент України Володимир Зеленський після повномасштабного російського вторгнення трансформувався на дуже серйозному глибинному рівні, і ці зміни точно вплинуть на його риторику і зовсім не сподобаються росії.

Відповідну думку у своєму інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" висловив політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім, коментуючи перетворення українського лідера з політика-голуба на політика-яструба. За його словами, досить велика кількість заяв Зеленського, які були зроблені останнім часом, чітко натякають на його психологічну трансформацію.

"Він прийшов до влади з зовсім іншою, миролюбною повісткою. Розглядався виключно як голуб, а не як яструб. І частково електорат голосував за Зеленського, дотримуючись політичної тенденції – умиротворити агресора, втихомирити ситуацію, досягти стану невтручання. Коли нам ніхто не заважає — і ми самі нікуди не ліземо", — пояснив психолог.

Кім відзначає, що саме в рамках вказаного порядку Зеленський і будував свою передвиборчу кампанію і саме у цьому є контексті поводився вже як політичний лідер, починаючи з інавгурації. Проте, на думку психолога, останні заяви українського лідера демонструють суттєві зміни у його поглядах і через ситуацію, котра зараз відбувається в країні через російське вторгнення, це цілком зрозуміла трансформація.

"Однак останні заяви українського президента демонструють кардинальну зміну. ​​Від стратегії голубів – до стратегії яструбів. Що цілком виправдано з огляду на те, що наробила та творить росія після відкритого вторгнення в Україну", – пояснив він.

За словами Кіма, зміни у світоглядах наразі відбуваються на дуже серйозному, глибинному рівні, про що свідчать той факт, що станом на сьогоднішній день він займає саме яструбину позицію.

"Я чітко бачу, що Зеленський, якщо можна так сказати, розчарувався в путіні, в росії Миролюбна позиція шостого президента України, через яку він припустився багатьох політичних помилок з дуже тяжкими наслідками, відкинута вбік, а сам Зеленський в ній кардинально розчарувався. І психологічна вина в цьому плані покладається їм виключно на путіна. Скажімо так, Зеленський розсердився", — підсумував психолог.

Експерт також наголосив, що яструбина позиція президента є наслідком глибокої трансформації і саме вона зараз впливає на всі його дії, порядок денний та на його подальші плани. І, вочевидь, ця чітка та жорстка позиція українського лідера точно не сподобається росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Володимир Зеленський пояснив, що стало каталізатором зростання напруги у світі після російського вторгнення в Україну.