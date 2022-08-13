"Себя от Зеленского не отделяю": Арестович прокомментировал свои президентские амбиции

Советник главы ОП нацелен только на самый высокий государственный пост

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, которому недавно исполнилось 47 лет, накануне заявил о своих политических амбициях. Желание стать президентом Украины у него идет рядом с преданностью действующему главе государства.

"Телеграф" пообщался с политиком и узнал, почему он не хочет "качать" сейчас эту тему. Арестович подтвердил, что знает о своем высоком рейтинге в обществе, но понимает, что это, в том числе обусловлено и его работой с президентом. "Я себя от президента не отделяю и никогда не подвожу людей, с которыми работаю", — отмечает он.

Но говорить об этом сейчас не уместно, считает советник главы ОП. Арестович считает, что говорить о выборах пока в стране военное положение и неизвестно, как закончится война, не ко времени. Кроме этого он заявляет о полной поддержке президента Владимира Зеленского. С ним он не планирует конкурировать даже теоретически — при решении Зеленского баллотироваться во второй раз. При этом другие высокие должности, в том числе и премьера, его не интересуют.

Арестович заявляет, что у него есть определенное видение будущего. Оно, по мнению политика, должно решить в Украине несбалансированные противоречия, которые вызывают внутри страны недоверие людей друг к другу. Советник главы ОП считает, что его не все любят в политикуме за его популярность. Отметим, что среди тех, у кого к Арестовичу "особое" отношение, называют главу ОП Андрея Ермака.

Мнение экспертов о политических перспективах Арестовича и его оценку своей позиции "Телеграф" осветил в материале: Арестович хочет стать президентом — сможет ли он подсидеть Зеленского и стать лидером Украины