"Себе від Зеленського не відокремлюю": Арестович прокоментував свої президентські амбіції

Радник глави ОП націлений лише на найвищу державну посаду

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, якому нещодавно виповнилося 47 років, напередодні заявив про свої політичні амбіції. Бажання стати президентом України в нього йде поруч із відданістю чинному главі держави.

"Телеграф" поспілкувався з політиком та дізнався, чому він не хоче "качати" зараз цю тему. Арестович підтвердив, що знає про свій високий рейтинг у суспільстві, але розуміє, що це, в тому числі обумовлено і його роботою з президентом. "Я себе від президента не відокремлюю і ніколи не підводжу людей, з якими працюю", — зазначає він.

Але говорити про це зараз не є доречним, вважає радник голови ОП. Арестович вважає, що говорити про вибори поки що в країні воєнний стан і невідомо, як закінчиться війна, не на часі. Крім цього, він заявляє про повну підтримку президента Володимира Зеленського. З ним він не планує конкурувати навіть теоретично — при рішенні Зеленського балотуватися вдруге. При цьому інші високі посади, зокрема прем’єра, його не цікавлять.

Арестович заявляє, що має певне бачення майбутнього. Воно, на думку політика, має вирішити в Україні незбалансовані протиріччя, які викликають у країні недовіру людей один до одного. Радник голови ОП вважає, що його не всі люблять у політикумі за його популярність. Зазначимо, що серед тих, хто має до Арестовича "особливе" ставлення, називають голову ОП Андрія Єрмака.

Думка експертів щодо політичних перспектив Арестовича та його оцінку своєї позиції "Телеграф" висвітлив у матеріалі: Арестович хоче стати президентом — чи зможе він підсидіти Зеленського та стати лідером України