Арестович хочет стать президентом — сможет ли он подсидеть Зеленского и стать лидером Украины

Заявление Арестовича о возможности его участия в выборах президента всколыхнуло украинское общество, однако, насколько эти планы реальны?

Выборы президента в Украине по плану должны пройти примерно через два года. Однако пока в стране идет война и никто не готов дать четкий ответ, когда и как она завершится. Также открытым остается вопрос, в каких условиях украинцы будут выбирать следующего лидера государства. Но эта неопределенность не останавливает некоторых политиков строить планы на будущее и присматривать себе властные кресла.

Среди таких людей и советник главы Офиса президента (ОП) Алексей Арестович. На днях он откровенно признался, что мечтает стать президентом, чем в очередной раз вызвал ажиотаж вокруг себя. В политических экспертных кругах заговорили, что у него есть неплохие шансы, учитывая узнаваемость и популярность. Но Арестович предупредил, что есть одно условие, при котором он будет баллотироваться. Что это за требование и действительно ли советник главы ОП сможет стать следующим президентом, узнавал "Телеграф".

Желанное кресло на Банковой

В разговоре с изданием Арестович утверждает, что о своем желании сесть в главное кресло страны он говорил еще пять лет назад. В апреле прошлого года в интервью Сергею Лещенко, также сотрудничающему с ОП, политик тоже признался, что нацеливается в президенты. "Потом, через несколько политических тактов", — добавил он тогда.

О своих амбициях во второй раз Арестович напомнил в последнем интервью Дмитрию Гордону. Он подтвердил, что до сих пор имеет такой план, потому что хочет "посмотреть, как это будет происходить".

Советник главы ОП подтвердил, что интересуется своим рейтингом в обществе, и неоднократно слышал, что он высок. Но в то же время понимает, что это не его личная заслуга.

"Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю и никогда не подвожу людей, с которыми работаю", — подчеркнул политик.

Он также уточнил, что не планирует конкурировать с Владимиром Зеленским, если тот примет решение баллотироваться во второй раз. Но если этого не произойдет, то в списке кандидатов может оказаться фамилия Арестовича. Все остальные политические должности его совсем не интересуют: ни мандат народного депутата, ни должность премьер-министра.

В то же время советник главы ОП признается, что подобные разговоры о выборах президента не уместны. Потому что это может подорвать единство страны.

"Гордон задал конкретный вопрос и я на него ответил. Но я не хочу эту тему качать, потому что это неправильно. У нас есть законноизбранный президент. Я его полностью поддерживаю. Разговоры о выборах во время военного положения, когда еще неизвестно как закончится война, напрочь неуместны", — комментирует Арестович "Телеграфу".

Свой интерес исключительно в президентстве Арестович объясняет желанием сделать много полезного для людей и страны. За 5 лет он прошел эволюционный путь как политик и кое-что понял. "Я считаю, что у меня есть определенное видение будущего, которое должно разрешить все базовые несбалансированные противоречия в Украине, прекратить наше состояние неопределенности, когда украинец не может доверять украинцу, чем пользуются наши враги", — продолжает собеседник.

По словам Арестовича, не всем на Банковой нравится его популярность. Есть те, кто волнуются и пытаются его убрать из команды. Собеседники издания в высоких кабинетах утверждают, что "особое" отношение к Арестовичу имеется у главы ОП Андрея Ермака. С этим связывают даже некоторые попытки отстранить советника от медийного представления Офиса президента. Впрочем, сам Арестович считает себя преданным президенту, поэтому его активность и планы на будущее никак не могут помешать команде ОП, уверен он.

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Неоднозначное политическое будущее

Опрошенные "Телеграфом" политические эксперты признались, что не удивлены последним заявлениям Арестовича.

"Мне кажется, он и сам хочет капитализировать эту медийную популярность в будущий политический статус. Перейти из статуса советника руководителя ОП в статус влиятельного популярного политика", — рассуждает политолог Владимир Фесенко.

Эксперт добавляет, что своими президентскими амбициями Арестович показывает, что желает стать преемником Зеленского. Но в Украине подобные сценарии не работают.

Если Зеленский решит во второй раз баллотироваться, то вопрос будущего Арестовича все равно останется открытым. Ему могут предложить стать одним из лидеров президентской партии. Или же создать свой собственный политический проект, лояльный власти, даже несмотря на нынешние его разговоры о незаинтересованности в любой политдеятельности, кроме президентской.

"У Арестовича есть тактическая задача – нарастить влияние и присутствие в среде элит, чтобы элиты начали рассматривать его для политических инвестиций. У него есть потребность и цель сделать все максимально экологично, чтобы это не шло в конфликт с Банковой", — считает политический эксперт Ярослав Божко.

Источники "Телеграфа" говорят, что Арестович уже во время войны имел по меньшей мере несколько встреч по его политическому будущему. Одна из них, по информации издания, была с мэром Киева Виталием Кличко, также имеющим собственные политические амбиции. Впрочем, пока Арестович действительно придерживается Банковой.

Относительно капитала, который есть у Арестович, можно смело говорить о его медийном влиянии. У него есть своя аудитория, стабильно читающая его соцсети, смотрящая влоги и интервью. По результатам опроса Киевского международного института социологии Арестович на втором месте после Зеленского в рейтинге тех, кто нравится украинцам. 65% опрошенных одобрительно ответили относительно него.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Арестович считает себя популярнее Зеленского и решил "подрезать" его Вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина специально для "Телеграфа" оценила президентские амбиции Арестовича:

Но утверждать, что столько избирателей готовы голосовать за Арестовича, не стоит. Потому что цифры именно электорального предпочтения украинцев пока не известны. Даже среди женщин, которые, по мнению Фесенко, главная аудитория политика, не все готовы отдать свой голос за него на выборах. Но сейчас им интересно наблюдать за ним.

Божко обращает внимание, что Арестович пока работает не на электорат, а на определенную аудиторию – русскоязычную часть населения. "Он – проукраинско русскоязычный", — охарактеризовал эксперт советника Ермака.

Именно эту аудиторию политик может попытаться соединить вокруг себя и занять эту нишу. Потому что эти избиратели никуда не исчезнут и им будет нужен свой влиятельный представитель, который никак не будет связан с россией и не будет вызывать никаких подозрений в коллаборационизме.

Удастся ли Арестовичу политически реализоваться, эксперты не спешат отвечать. Тем более, что касается его президентства, пока в стране продолжается война. Как подчеркивает Фесенко, советник главы ОП достаточно самостоятельный — хотя и называет себя командным игроком, предпочитает самостоятельное плавание.

"Сможет ли он быть настоящим лидером, который сможет сформировать команду. Есть ли у него лидерские качества, а не только президентские амбиции – открытый вопрос", — считает политолог.

Арестович смог удачно проявить себя в первый месяц войны. Он играл ключевую медийную роль после Зеленского. "Он является ярким пропагандистом", — говорит Фесенко.

Но этого недостаточно для успешной политической карьеры, особенно президентской. К тому же пока неясно, с кем может конкурировать Арестович и какие у него шансы. Фесенко утверждает, что новые кандидаты появятся позже. И это будут не блоггеры, а представители других сфер. Возможно даже военные, к касте которых себя относит и Арестович.