Скандал с Ермаком и Спартц: Арестович схлестнулся с Филатовым

В Офисе президента назвали причину скандала

Скандал с обвинениями конгрессмена США Виктории Спартц в сторону главы Офиса президента Андрея Ермака наделал много шума в Украине и продолжает жить своей жизнью.

Так на этот раз советник главы ОПУ Алексей Арестович обвинил мэра Днепра Бориса Филатова и лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого в том, что это они якобы "накрутили" Спартц против Ермака. Филатов в свою очередь тоже молчать не стал.

По словам Арестовича, заявления Спартц вызваны даже не внутренней политической борьбой в США, а тем, что на нее надавили люди, которые занимаются политикой в Украине. При этом он отметил, что конгрессвумен очень сильно переживает из-за Украины и очень многое сделала для нашей страны.

Филатов в ответ не стал скрывать, что дружит со Спартц.

"Вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории", — написал он в своем Фейсбук.

Как сообщалось ранее, Спартц 9 июля заявила, что имеет информацию о том, что Ермак может быть связан с россией, однако конкретных фактов озвучивать не стала, хотя передала их в Белый дом.

В МИД Украины после этого раскритиковали конгрессвумен за то, что та пытается собрать себе "дополнительный политический капитал", используя для этого "спекуляции на теме Украины".

Позже свое мнение высказала еще одна конгрессвумен Марси Каптур, которая заявила, что не сомневается в руководстве Украины, а заявление коллеги считает "дикими нарративами", которые, прежде всего, "опрометчиво помогают" российскому диктатору владимиру путину и российской пропаганде.