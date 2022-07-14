Скандал з Єрмаком і Спартц: Арестович зчепився з Філатовим

В Офісі президента назвали причину скандалу

Скандал зі звинуваченнями конгресмена США Вікторії Спартц у бік глави Офісу президента Андрія Єрмака наробив багато галасу в Україні та продовжує жити своїм життям.

Так цього разу радник голови ОПУ Олексій Арестович звинуватив мера Дніпра Бориса Філатова та лідера Нацкорпусу Андрія Білецького у тому, що це вони нібито "накрутили" Спартц проти Єрмака. Філатов своєю чергою теж мовчати не став.

За словами Арестовича, заяви Спартц викликані навіть не внутрішньою політичною боротьбою в США, а тим, що на неї натиснули люди, які займаються політикою в Україні. При цьому він зазначив, що конгресвумен дуже переживає через Україну і дуже багато зробила для нашої країни.

Філатов у відповідь не приховував, що товаришує зі Спартц.

"Замість того, щоб намагатися Віку переконати, відповісти на її незручні питання і зробити її союзником, наші незграбні "керманичі" та їхні голови, що говорять, всіляко ображають Вікторію Спартц і висувають шалені конспірологічні теорії", — написав він у своєму Фейсбук.

Як повідомлялося раніше, Спартц 9 липня заявила, що має інформацію про те, що Єрмак може бути пов’язаний із росією, проте конкретних фактів озвучувати не стала, хоча передала їх до Білого дому.

У МЗС України після цього розкритикували конгресвум за те, що та намагається зібрати собі "додатковий політичний капітал", використовуючи для цього "спекуляції на темі України".

Пізніше свою думку висловила ще одна конгресвумен Марсі Каптур, яка заявила, що не сумнівається в керівництві України, а заяву колеги вважає "дикими наративами", які, перш за все, "необачно допомагають" російському диктатору володимиру Путіну та російській пропаганді.