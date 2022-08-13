Трампу светит тюремный срок? Что известно об одном из самых громких дел в США

ФБР обнаружили в поместье Трампа секретные документы

Известный своими скандальными заявлениями об Украине и Крыме прошлый президент США Дональд Трамп оказался в эпицентре расследования ФБР дела о ненадлежащем обращении с секретными документами в сфере национальной безопасности. Обвинения пока не были предъявлены, но санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы или штрафа.

Согласно информации CNN, обыск провели в поместье Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич, штат Флорида. Были найдены 11 комплектов секретных документов, часть из которых была помечена грифом "совершенно секретно".

Ордер на обыск был обнародован в пятницу, 12 августа. Из него следует, что во время расследования рассматривается три федеральных преступления: нарушение закона о шпионаже (в частности, выходящее за рамки шпионажа, такое как отказ вернуть документы), удаление или уничтожение записей (преступное обращение с правительственными документами), препятствования правосудию, отмечает "Politico".

Среди того, что обнаружило ФРБ, один комплект документов, с грифом "top secret/SCI", четыре с маркировкой "совершенно секретно", секретные и конфиденциальные документы. Всего изъяли более 20 коробок и папки с фото. Кроме прочего там были материалы с пометкой "о президенте Франции".

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Издание отмечает, что обыск и расследование беспрецедентны в отношении бывшего президента по поводу неправильного обращения с некоторыми из самых секретных документов США. Если следствие дойдет до обвинения и осуждения, это может обернуться тюрьмой или штрафом. Представитель Трампа считает, что во всем виновата власть США, которая "ополчилась на своего политического оппонента". Напомним, Трамп заявил о своем решении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Трампа уличили в попытке обойти налоги, размещая могилу бывшей жены на территории гольф-клуба. Ивана Трамп умерла в июле упав с лестницы.