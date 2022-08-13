Укр

Пропаганда и хамство украинцам: за что из Эстонии начали высылать россиян

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
Дата публикации
Читати українською
Автор
667
Власти Эстонии больше не будут оставлять наглых россиян безнаказанными
Власти Эстонии больше не будут оставлять наглых россиян безнаказанными

Решение о запрете въезда россиянам еще не вступило в силу, а у отдельных граждан России уже проблемы

Эстония вот-вот перестанет пропускать через границу россиян с шенгенскими визами, но высылать агрессивно настроенных граждан россии начала уже сейчас. Так стало известно, что из страны уже выгнали российских пропагандистов, а мужчину, который оскорблял на пляже в Таллине украинок, готовят к депортации.

Как пишет издание Postimees, поздно вечером в пятницу, 12 августа с поезда Нарва-Таллин сняли и задержали корреспондентку пропагандистского издания "Известия" Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева. Они готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам россии и лишении советского танка Т-34 статуса памятника. Издание утверждало, что они были в Эстонии как туристы, но не смогли проигнорировать актуальные и резонансные события. Утром в субботу им пришлось вернуться в россию.

Между тем Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии заявил, что задержанные нарушили визовый режим. Они въехали по шенгенским визам, выданным Италией и Финляндией, а целью поездки назвали туризм. "После этого мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллин и уехали в сторону Таллина, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции для проверки", – сказал глава пограничного бюро Идашской префектуры Урмас Элми. Он подчеркнул, что работа во время туристических поездок является нарушением визового режима, поэтому визы россиянам аннулировали и отправили их домой.

Кроме того, полиция Таллинна открыла дело о лишении вида на жительство россиянина, ставшего героем вирусного видео. Его сняли на пляже Пирита, когда он обижал украинских переселенцев. Хаму не понравилось, что они разговаривали по-украински.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюсского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность мужчины установлена и против него возбуждено уголовное дело. Хаму грозит штраф. Кроме того, ему могут аннулировать вид на жительство, на основании которого он находится в Эстонии. "В его случае мы также приступили к процедуре признания недействительным его долговременного вида на жительство", – сказал Тоатер. Она также отметила, что все, кто находится на территории Эстонии, должны соблюдать законы и вести себя вежливо.

Как сообщал "Телеграф", на днях проживающая в Эстонии россиянка Юлия Кузнецова похвасталась в твиттере, что платит при этом налоги в Грузии, где они значительно ниже, и возмутилась, что средства эстонского бюджета тратят на украинских беженцев. Ее быстро вычислили и уволили с работы.