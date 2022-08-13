Пропаганда и хамство украинцам: за что из Эстонии начали высылать россиян

Решение о запрете въезда россиянам еще не вступило в силу, а у отдельных граждан России уже проблемы

Эстония вот-вот перестанет пропускать через границу россиян с шенгенскими визами, но высылать агрессивно настроенных граждан россии начала уже сейчас. Так стало известно, что из страны уже выгнали российских пропагандистов, а мужчину, который оскорблял на пляже в Таллине украинок, готовят к депортации.

Как пишет издание Postimees, поздно вечером в пятницу, 12 августа с поезда Нарва-Таллин сняли и задержали корреспондентку пропагандистского издания "Известия" Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева. Они готовили материалы об ограничении выдачи виз гражданам россии и лишении советского танка Т-34 статуса памятника. Издание утверждало, что они были в Эстонии как туристы, но не смогли проигнорировать актуальные и резонансные события. Утром в субботу им пришлось вернуться в россию.

Между тем Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии заявил, что задержанные нарушили визовый режим. Они въехали по шенгенским визам, выданным Италией и Финляндией, а целью поездки назвали туризм. "После этого мужчина и женщина отправились к нарвскому танку и начали вести там пропагандистскую работу. Когда они затем сели в поезд Нарва-Таллин и уехали в сторону Таллина, в Йыхви в поезд зашел полицейский патруль и отвез мужчину и женщину в отделение полиции для проверки", – сказал глава пограничного бюро Идашской префектуры Урмас Элми. Он подчеркнул, что работа во время туристических поездок является нарушением визового режима, поэтому визы россиянам аннулировали и отправили их домой.

Кроме того, полиция Таллинна открыла дело о лишении вида на жительство россиянина, ставшего героем вирусного видео. Его сняли на пляже Пирита, когда он обижал украинских переселенцев. Хаму не понравилось, что они разговаривали по-украински.

Начальник следственного отдела Ида-Харьюсского отделения полиции Инна Тоатер подтвердила Postimees, что личность мужчины установлена и против него возбуждено уголовное дело. Хаму грозит штраф. Кроме того, ему могут аннулировать вид на жительство, на основании которого он находится в Эстонии. "В его случае мы также приступили к процедуре признания недействительным его долговременного вида на жительство", – сказал Тоатер. Она также отметила, что все, кто находится на территории Эстонии, должны соблюдать законы и вести себя вежливо.

Как сообщал "Телеграф", на днях проживающая в Эстонии россиянка Юлия Кузнецова похвасталась в твиттере, что платит при этом налоги в Грузии, где они значительно ниже, и возмутилась, что средства эстонского бюджета тратят на украинских беженцев. Ее быстро вычислили и уволили с работы.