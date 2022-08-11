Страна ЕС закрывает границы для россиян: пустят только некоторых

Вслед за Латвией, официально признавшей россию государством, поддерживающим терроризм и призвавшей перестать пускать в Европу россиян, о важном решении объявила еще одна балтийская страна. Эстония через неделю перестанет пропускать через границу граждан россии, имеющих шенгенские визы. Саму визу при этом отменять не будут. Как сообщает Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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