Країна ЄС закриває кордони для росіян: пустять лише деяких

Естонія перестане пускати громадян рф з шенгенськими візами

Слідом за Латвією, яка офіційно визнала росію державою, що підтримує тероризм і закликала перестати пускати в Європу росіян, про важливе рішення оголосила ще одна балтійська країна. Естонія за тиждень перестане пропускати через кордон громадян рф, які мають шенгенські візи. Саму візу при цьому скасовувати не будуть, але росіяни потраплять під санкції і не зможуть перетнути кордон. Як повідомляє Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Наразі йдеться про заборону в’їзду для росіян, які отримали шенген від Естонської Республіки. Але наступного тижня уряд обговорить аналогічне обмеження для віз, виданих іншими країнами.

Разом з тим Рейнсалу повідомив, що для деяких категорій все ж зроблять виняток. Перетнути естонський кордон усе ж зможуть:

працівники дипломатичних представництв та консульських установ, що знаходяться на території Евтонії, та члени їхніх сімей;

особи, що мають відношення до міжнародних вантажних та пасажирських перевезень;

особи, які мають право на вільне пересування в межах ЄС;

ті, чий приїзд до Естонії необхідний з гуманітарних причин;

росіяни, які приїхали в гості до родичів, котрі є громадянами чи мешканцями Естонії або мають посвідку на проживання у країні.

Голова естонського МЗС також повідомив, що країна звернеться до Європейського Союзу з пропозицією поширити цю заборону на всю його територію.

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Своєю чергою міністр соціального захисту Естонії Сігне Ріісало повідомила, що наразі на території країни перебуває понад 50 000 українських біженців. З них понад 7000 працюють, допомогу на дітей отримують близько 19 000, близько тисячі є пенсіонерами.

Як повідомляв "Телеграф", Євросоюз висунув на обговорення запровадження заборону видачі росіянам віз у сьомому пакеті санкцій.