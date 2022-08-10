Залізна завіса опускається? ЄС заговорив про серйозні обмеження для всіх росіян

Мова про припинення видачі шенгенських віз для населення країни-агресора

Санкційні обмеження проти росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні, тепер можуть сильно вдарити й по населенню країни-агресора. У Європейському Союзі заговорили про те, щоб припинити видачу шенгенських віз росіянам.

Як передає Spiegel, про це у середу, 10 серпня, повідомив офіційний представник Кабміну Німеччини Штеффен Хебештрайт.

За словами німецького політика, припинення видачі шенгенських віз росіянам може стати одним з пунктів сьомого пакета санкційних обмежень проти рф. Питання вже винесли на обговорення й включили у порядок денний, однак представник Кабміну зазначив, що поки не може оцінити ймовірні результати.

"Уряд ФРН тепер має провести дискусії щодо нього між членами кабінету і всередині ЄС. Ці дискусії не завершені, тому я не можу повідомити про проміжні результати", — сказав представник ФРН.

Примітно, що користувачі мережі таку ініціативу європейських політиків оцінили, зазначивши, що російський диктатор власними діями довів до того, що росіянам тепер ніде не раді. А дехто з користувачів зазначив, що у випадку прийняття такого обмеження, крісло під путіним дуже сильно захитається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії через санкції почали розбирати нові літаки на запчастини.