Санкції проти росії: Кулеба розповів, коли введуть новий пакет

Наразі ЄС перебуває на своєрідних "канікулах"

Нові санкції проти росії швидше за все не введуть до осені через те, що в ЄС у серпні "політичний сезон" ставиться на паузу.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин глава МЗС України Дмитро Кулеба, наразі у Євросоюзі активність прийняття рішень та ведення переговорів зведена до мінімуму, проте у вересні-жовтні вона знову буде відновлена на колишньому рівні.

"Зараз у ЄС є така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але наступного пакету санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі", — сказав Кулеба.

Він також зазначив, що українські дипломати вже попрацювали із колегами з різних країн ЄС для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Після цього будуть переговори, за підсумками яких буде введено новий пакет санкцій.

Як повідомлялося раніше, через провокації росіян на Запорізькій АЕС президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити нові санкції проти росії. Зокрема він запропонував накласти обмеження на атомну галузь та ядерне паливо.