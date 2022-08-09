Санкции против россии: Кулеба рассказал, когда введут новый пакет

Сейчас ЕС находится на своеобразных "каникулах"

Новые санкции против россии скорее всего не введут до осени из-за того, что в ЕС в августе "политический сезон" ставится на паузу.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в настоящее время в Евросоюзе активность принятия решений и ведения переговоров сведена к минимуму, однако в сентябре-октябре она вновь будет возобновлена на прежнем уровне.

"Сейчас у ЕС есть такая пауза в августе. Это не значит, что совсем исключились наши партнеры и работа остановилась, но следующего пакета санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что украинские дипломаты уже поработали с коллегами из разных стран ЕС для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. После этого последуют переговоры, по итогам которых будет введен новый пакет санкций.

Как сообщалось ранее, из-за провокаций россиян на Запорожской АЭС, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ввести новые санкции против россии. В частности он предложил наложить ограничения на атомную отрасль и ядерное топливо.