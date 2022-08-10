Железный занавес опускается? ЕС заговорил о серьезных ограничениях для всех россиян

Речь о прекращении выдачи шенгенских виз для населения страны-агрессора

Санкционные ограничения против россии, начавшей полномасштабную войну в Украине, теперь могут сильно ударить и по населению страны-агрессора. В Европейском Союзе заговорили о том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам.

Как передает Spiegel, об этом в среду, 10 августа, сообщил официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

По словам германского политика, прекращение выдачи шенгенских виз россиянам может стать одним из пунктов седьмого пакета санкционных ограничений против россии. Вопрос уже вынесли на обсуждение и включили в повестку дня, однако представитель Кабмина отметил, что пока не может оценить вероятные результаты.

"Правительство ФРГ теперь должно провести дискуссии по нему между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах", — сказал представитель ФРГ.

Примечательно, что пользователи сети оценили такую инициативу европейских политиков, отметив, что российский диктатор собственными действиями довел до того, что россиянам теперь нигде не рады. А некоторые из пользователей отметили, что в случае принятия такого ограничения, кресло под путиным очень сильно пошатнется.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии из-за санкций начали разбирать новые самолеты на запчасти.