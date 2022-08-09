"Запахло величием": в россии из-за санкций начали разбирать новые самолеты на запчасти

Стране-агрессору приходится жертвовать частью авиалайнеров, чтобы поддерживать возможность перевозок

Представители авиационного бизнеса россии вынуждены идти на крайние меры, чтобы поддерживать отрасль на плаву даже во время действия западных санкций. Впрочем, государственный "Аэрофлот" не спасла даже откровенная кража западных самолетов, изначально взятых в лизинг. Теперь рф вынуждена жертвовать некоторыми единицами своего пассажирского и грузового авиафлота, чтобы иметь возможность ремонтировать остальную авиацию.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на эксклюзив Reuters. Западные журналисты получили подтверждение своей информации сразу от четырех источников, связанных с авиационной отраслью в россии. По соображениям безопасности они оставили их анонимными.

Разбирать самолеты приходится не только мелким частным компаниям, но даже государственному "Аэрофлоту". Причина — в необходимости иметь важные запчасти, производимые за границей и не поступающие в рф из-за санкций. Подобное решение может помочь российским самолетам продержаться в воздухе минимум до 2025 года.

Пока известно об остановке и разборе минимум двух единиц авиафлота — суднах Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. К слову, последний самолет и вовсе практически новый. Также взята часть оборудования с самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, т.к. перевозчик нуждается в ремонте другой техники.

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Ожидаемо, что ни в "Аэрофлоте", ни в Министерстве транспорта рф не ответили на запрос журналистов Reuters, чтобы подтвердить или опровергнуть такие данные. Однако весьма красноречивым является то, что, по данным Flightradar24, с конца июля в небо не поднимались около 50 самолетов "Аэрофлота". Это — 15% от общего количества авиасудов, которыми опекается компания.

В сети на новость отреагировали уже весьма красочно — люди смеются над "непобедимой" россией и интересуются, на сколько еще хватит "сверхдержавы".

Напомним, ранее мы рассказывали, в какую сумму западным компаниям обошлось воровство самолетов россией. Общая сумма вышла действительно внушительной.