Из 515 бортов, которые были в распоряжении россиян в начале войны, лизингодатели смогли вернуть менее 80

Россия, которая в начале войны в ответ на введение санкций отказалась возвращать взятые в лизинг у западных компаний самолеты, украла таким образом более 400 бортов. Суммарная стоимость страховых претензий, выдвигаемых за эти воздушные суда, уже превысила 10 миллиардов долларов.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные компании Cirium, которая собирает и анализирует данные, связанные с индустрией путешествий. Всего на момент введения первых ограничений российские авиаперевозчики распоряжались 515 пассажирскими самолетами, взятыми в лизинг. Вернуть из них удалось только около 80-ти.

После полномасштабного вторжения в Украину, российским самолетам закрыли воздушное пространство всего Евросоюза, США, Канады и других стран, производители воздушных судов отказались обслуживать свои борта и предоставлять запчасти и программное обеспечение к ним, также приобретение или лизинг новых лайнеров оказалось под запретом.

В россии признали, что в таких условиях им придется разбирать имеющиеся машины, чтобы обеспечить относительно безопасные полеты в ближайшие годы. Понимая это, настоящие владельцы авиалайнеров признают – им вряд ли когда-нибудь удастся вернуть свое имущество.

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Между тем, исполнительный директор эстонской компании по обслуживанию самолетов Magnetic MRO Ристо Маэотс отметил, что, хотя в краткосрочной перспективе эффект от санкций был для россии не таким ощутимым, как надеялись, они все же ведут к ее долгосрочной изоляции. Он также подчеркнул, что, пускай истории об арестах гигантских яхт российских олигархов впечатляют, они не так важны, как все происходящее с самолетами. Компания Magnetic MRO не смогла вернуть несколько предоставленных россиянам авиадвигателей.

Как сообщал "Телеграф", очень ощутимые санкции против россии планирует ввести в ближайшее время Канада – она готовит ограничения для целых секторов экономики, в том числе нефтегазового.