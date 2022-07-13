росія вкрала західних літаків на мільярди: названа вражаюча цифра

Із 515 бортів, які були в розпорядженні росіян на початку війни, лізингодавці змогли повернути менше 80

росія, яка на початку війни у відповідь на запровадження санкцій відмовилась повертати взяті у лізинг у західних компаній літаки, вкрала таким чином понад 400 бортів. Сумарна вартість страхових претензій, висунутих за ці повітряні судна, уже перевищила 10 мільярдів доларів.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на дані компанії Cirium, яка збирає та аналізує дані, пов’язані з індустрією мандрів. Всього на момент введення перших обмежень, російські авіаперевізники розпоряджались 515 пасажирськими літаками, взятими у лізинг. Повернути з них вдалось тільки близько 80.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, російським літакам закрили повітряний простір всього Євросоюзу, США, Канади та деяких інших країн, виробники повітряних суден відмовились обслуговувати свої борти та надавати запчастини і програмне забезпечення до них, також придбання чи лізинг нових лайнерів опинилось під забороною.

У росії визнали, що в таких умовах їм доведеться розбирати наявні машини, щоби забезпечити відносно безпечні польоти найближчими роками. Розуміючи це, справжні власники авіалайнерів визнають – їм навряд чи колись вдасться повернути своє майно.

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Тим часом виконавчий директор естонської компанії з обслуговування літаків Magnetic MRO Рісто Маеотс відзначив, що, хоча у короткостроковій перспективі ефект від санкцій був для росії не таким відчутним, як сподівались, вони все ж ведуть до її довгострокової ізоляції. Він також наголосив, що нехай історії про арешти велетенських яхт російських олігархів вражають, вони не такі важливі, як все те, що відбувається з літаками. Компанія Magnetic MRO не змогла повернути декілька наданих росіянам авіадвигунів.

Як повідомляв "Телеграф", дуже відчутні санкції проти росії планує запровадити найближчим часом Канада – вона готує обмеження для цілих секторів економіки, зокрема нафтогазового.