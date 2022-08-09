"Запахло величчю": у росії через санкції почали розбирати нові літаки на запчастини

Країні-агресорові доводиться жертвувати частиною авіалайнерів, щоб забезпечити можливість перевозок

Представники авіаційного бізнесу рф змушені йти на крайні заходи, щоб підтримувати галузь на плаву навіть під час західних санкцій. Втім, державний "Аерофлот" не врятувала навіть відверта крадіжка західних літаків, початково взятих у лізинг. Тепер росія змушена жертвувати деякими одиницями свого пасажирського та вантажного авіафлоту, щоб мати можливість ремонтувати решту авіації.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на ексклюзив Reuters. Західні журналісти отримали підтвердження своєї інформації одразу від чотирьох джерел, пов’язаних із авіаційною галуззю в росії. З міркувань безпеки вони залишили їх анонімними.

Розбирати літаки доводиться не лише дрібним приватним компаніям, а й навіть державному "Аерофлоту". Причина — у необхідності мати важливі запчастини, що виробляються за кордоном і не надходять до рф через санкції. Подібне рішення може допомогти російським літакам протриматись у повітрі мінімум до 2025 року.

Поки що відомо про зупинку та розбір мінімум двох одиниць авіафлоту — суднах Sukhoi Superjet 100 та Airbus A350. До речі, останній літак взагалі практично новий. Також взято частину обладнання з літаків Boeing 737 та Airbus A320 Аерофлоту, адже перевізник потребує ремонту іншої техніки.

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Очікувано, що ні в "Аерофлоті", ні в Міністерстві транспорту рф не відповіли на запит журналістів Reuters, аби підтвердити чи спростувати такі дані. Однак вельми промовистим є те, що, за даними Flightradar24, із кінця липня в небо не піднімалося близько 50 літаків "Аерофлоту". Це — 15% від загальної кількості авіасуден, якими опікується компанія.

У мережі на новину вже відреагували вельми яскраво — люди сміються над "непереможною" росією і цікавляться, наскільки ще вистачить "наддержави".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яку суму західним компаніям обійшлося крадіжка літаків росією. Загальна цифра вийшла справді великою.