Эстония хочет "закрыть" Финский залив для кораблей россии: подробности

"Прорубленное" российским царем Петром первым "окно в Европу" наконец-то могут прикрыть

Эстония, принявшая решение перестать пускать в страну граждан рф с шенгенскими визами, решила не останавливаться на этом и запланировала "закрыть" Финский залив для российских военных кораблей.

Как рассказал в интервью газете Iltalehti новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, военные ведомства Эстонии и Финляндии проводят консультации по поводу создания совместной системы противоракетной обороны.

"Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединим нашу ПРО и будем делиться друг с другом всей информацией", — заявил Певкур.

Министр также отметил, что когда Финляндия и Швеция присоединят к Альянсу, Балтийское море станет "внутренним морем" НАТО и "ситуация, которая есть на сегодняшний день, изменится".

Финский залив

Как напоминает издание, осенью 2021 года Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 км. У финских военных есть шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 км.

Певкур также отметил, что с НАТО согласовано, что союзники обеспечивают безопасность воздушного пространства во всем регионе Балтийского моря.

"Воздушное пространство Финляндии не может быть защищено, если одновременно не защищено воздушное пространство Эстонии, и наоборот. Истребители пересекают 80-километровый Финский залив за считанные минуты", — добавил он.

Стоит отметить, что именно на берегу Финского залива находится один из крупнейших городов россии — Санкт-Петербург. Также в Финском заливе находятся несколько военно-морских баз российского Балтийского флота, в задачи которого входит "обеспечение интересов россии в регионе Балтийского моря".

Как сообщалось, после начала вторжения россии в Украину мнение шведов и финнов о необходимости присоединения к НАТО резко изменились. Стокгольм и Хельсинки подали совместную заявку 18 мая, однако дальнейшее движение было заблокировано Турцией.

После трехсторонних переговоров перед саммитом НАТО в Испании, Анкара все же сняла вето.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО, теперь их окончательное принятие зависит от того, как быстро документы ратифицируют все остальные члены организации.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.