Естонія хоче "закрити" Фінську затоку для кораблів росії: подробиці

"Прорубане" російським царем Петром першим "вікно в Європу" нарешті можуть прикрити

Естонія, яка вирішила перестати пускати в країну громадян посії з шенгенськими візами, вирішила не зупинятися на цьому і запланувала "закрити" Фінську затоку для російських військових кораблів.

Як розповів в інтерв’ю газеті Iltalehti новий міністр оборони Естонії Ханно Певкур, військові відомства Естонії та Фінляндії проводять консультації щодо створення спільної системи протиракетної оборони.

"Нам потрібно об’єднати нашу берегову оборону. Дальність дії естонських і фінських ракет перевищує ширину Фінської затоки. Це означає, що ми об’єднаємо нашу ПРО і ділитимемося один з одним всією інформацією", — заявив Певкур.

Міністр також зазначив, що коли Фінляндія та Швеція приєднаються до Північноатлантичного альянсу, Балтійське море стане "внутрішнім морем" НАТО і "ситуація, яка є на сьогоднішній день, зміниться".

Фінська затока

Як нагадує видання, восени 2021 року Естонія вирішила придбати для берегової оборони ізраїльські протикорабельні ракети Blue Spear із дальністю польоту 290 км. Фінські військові мають шведські протикорабельні ракети МТО 85М з дальністю більше 100 км.

Певкур також зазначив, що з НАТО узгоджено, що союзники забезпечують безпеку повітряного простору у всьому регіоні Балтійського моря.

"Повітряний простір Фінляндії не може бути захищений, якщо одночасно не захищений повітряний простір Естонії, і навпаки. Винищувачі перетинають 80-кілометрову Фінську затоку за лічені хвилини", — додав він.

Варто зазначити, що саме на березі Фінської затоки знаходиться одне з найбільших міст росії — Санкт-Петербург. Також у Фінській затоці знаходяться кілька військово-морських баз російського Балтійського флоту, завданням якого є "забезпечення інтересів росії в регіоні Балтійського моря".

Як повідомлялося, після початку вторгнення росії в Україну думка шведів та фінів щодо необхідності приєднання до НАТО різко змінилася. Стокгольм та Гельсінкі подали спільну заявку 18 травня, проте подальший рух був заблокований Туреччиною.

Після тристоронніх переговорів перед самітом НАТО в Іспанії Анкара все ж таки зняла вето.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО, тепер їхнє остаточне прийняття залежить від того, як швидко документи ратифікують всі інші члени організації.

9 серпня президент США Джо Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.