Фінляндія та Швеція підписали історичний протокол щодо вступу до НАТО

Фінляндія і Швеція завершили перемовини про вступ до НАТО і підписали історичний документ

У вівторок, 5 липня, глави Міністерств закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.

Як повідомляє "24 канал", після підписання протоколів їх направлять до всіх країн-членів Альянсу, аби ті своєю чергою ратифікували їх відповідно до національних процедур, про що було домовлено напередодні, під час наради у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, що під час переговорів представників Північноатлантичного Альянсу, які пройшли напередодні, Фінляндія та Швеція офіційно підтвердили свою готовність та довели здатність виконувати "політичні, правові та військові зобов'язання та зобов'язання членства в НАТО".

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Варто також відзначити, що делегацію фінської сторони під час переговорного процесу очолював міністр закордонних справ Пекка Хаавісто, а також міністр оборони Антті Кайкконен. А у шведську увійшли міністр закордонних справ Анн Лінде і держсекретар з оборони Ян-Олоф Лінд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що заявку на членство Швеція та Фінляндія подали спільно ще 18 травня. Після чого подальший шлях на вступ до Альянсу було заблоковано Туреччиною, котра висунула низку вимог цим країнам.

Також нагадаємо, як нещодавно пройшли переговори в Мадриді, під час яких було підписано спільний меморандум щодо співпраці, після чого Анкара все ж відкликала вето на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.