Финляндия и Швеция подписали исторический протокол о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО и подписали исторический документ

Во вторник, 5 июля, главы Министерства иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

Как сообщает "24 канал", после подписания протоколов их направят во все страны-члены Альянса, чтобы те в свою очередь ратифицировали их в соответствии с национальными процедурами, о чем было договорено накануне, во время совещания в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, что в ходе прошедших накануне переговоров представителей Североатлантического Альянса, Финляндия и Швеция официально подтвердили свою готовность и доказали способность выполнять "политические, правовые и военные обязательства и обязательства членства в НАТО".

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Следует также отметить, что делегацию финской стороны во время переговорного процесса возглавлял министр иностранных дел Пекка Хаависто, а также министр обороны Антти Кайкконен. А в шведскую вошли министр иностранных дел Анн Линде и госсекретарь по обороне Ян-Олоф Линд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заявку на членство Швеция и Финляндия подали совместно еще 18 мая. После чего дальнейший путь вступления в Альянс был заблокирован Турцией, выдвинувшей ряд требований этим странам.

Также напомним, как недавно прошли переговоры в Мадриде, в ходе которых был подписан совместный меморандум о сотрудничестве, после чего Анкара все же отозвала вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.