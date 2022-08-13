Пропаганда і хамство українцям: за що з Естонії почали висилати росіян

Рішення про заборону в’їзду росіянам ще не вступило в силу, а у окремих громадян рф уже проблеми

Естонія ось-ось перестане пропускати через кордон росіян з шенгенськими візами, але висилати агресивно налаштованих громадян рф почала уже зараз. Так стало відомо, що з країни уже вигнали російських пропагандистів, а чоловіка, який ображав на пляжі в Таллінні українок, готують до депортації.

Як пише видання Postimees, пізно ввечері у п’ятницю, 12 серпня з поїзда Нарва-Таллінн зняли і затримали кореспондентку пропагандистського видання "Ізвєстія" Ксенію Солдатову та оператора Дмитра Тимофєєва. Вони готували матеріали про обмеження видачі віз громадянам росії та позбавлення радянського танка Т-34 статусу пам’ятника. Видання стверджувало, що вони перебували в Естонії як туристи, але не змогли проігнорувати актуальні та резонансні події. Зранку в суботу їм довелось повернутись до росії.

Тим часом, Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії заявив, що затримані порушили візовий режим. Вони в’їхали за шенгенським візами, виданими Італією та Фінляндією, а метою поїздки назвали туризм. "Після цього чоловік і жінка вирушили до нарвського танка та почали вести там пропагандистську роботу. Коли вони потім сіли в поїзд Нарва-Таллінн і поїхали у бік Таллінна, у Йихві в поїзд зайшов поліцейський патруль і відвіз чоловіка та жінку до відділення поліції для перевірки", – сказав голова прикордонного бюро Ідаської префектури Урмас Елмі. Він наголосив, що робота під час туристичних поїздок є порушенням візового режиму, тому візи росіянам анулювали і їх вислали додому.

Окрім того, поліція Таллінна відкрила справу про позбавлення посвідки на проживання росіянину, який став героєм вірусного відео. Його зняли на пляжі Пірита, коли він ображав українських переселенок. Хаму не сподобалось, що вони розмовляли українською мовою.

Начальник слідчого відділу Іда-Хар'юського відділення поліції Інна Тоатер підтвердила Postimees, що особу чоловіка встановлено і проти нього порушено кримінальну справу. Хамові загрожує штраф. Окрім того, йому можуть анулювати посвідку на проживання, на підставі якої він перебуває в Естонії. "У його випадку ми також розпочали процедуру визнання недійсним його довготривалої посвідки на проживання", – сказав Тоатер. Вона також зазначила, що усі, хто перебуває на території Естонії, мають дотримуватись законів і поводитись ввічливо.

Як повідомляв "Телеграф", днями росіянка Юлія Кузнецова, яка мешкає в Естонії, похвалилась у твітері, що сплачує при цьому податки у Грузії, де вони значно нижчі, і обурилась, що кошти естонського бюджету витрачають на українських біженців. Її швидко вичислили і звільнили з роботи.