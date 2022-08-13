Оккупанты продолжают прорываться к Бахмуту: актуальные карты боев в Украине

Враг обстреливает на всех направлениях фронта, под ударом не только военные позиции

Украинские военные разрушили последнюю действующую мостовую переправу через Днепр, которой пользовались оккупанты возле Каховской ГЭС. По ней переправляли военную технику. Также на юге Украины по складам оккупантов и опорным пунктам врага был нанесен удар.

Согласно данным Института изучения войны, враг атаковал к востоку от Северска, к северо и юго-востоку от Бахмута, а также к северо и юго-западу от Донецка. Отмечается, что часть атак украинские военные отразили.

Украинские партизаны активно действуют на оккупированной территории Украины. Они, как предполагают исследователи, нацелились на российских чиновников и украинских коллаборантов из оккупационных администраций. В частности — на причастных к подготовке фиктивных референдумов.

Карта боев и оккупации Украины

Восток Украины

Изюм-Славянск

Оккупанты активизировались на границе Харьковской и Донецкой областей. Их атаку отбили в сторону Богородичного и Долины. Враг нанес авиаудары по Залиману, Краматорску и обстреливал населенные пункты в районе.

Северск

россия также продолжила атаковать с авиации и из артиллерии в этом районе. Враг пытался прорваться и по земле, но неудачно и отступили в направлении Верхнекаменского.

Бахмут

Российские войска наступают из Покровского в сторону Бахмута. Они достигли частичного успеха на линии Горловка-Зайцево. Отбить атаку оккупантов удалось возле Яковлевки, Кодемы, Вершины, Веселой Долины. Исследователи считают, что попытки наступления на Бахмут продолжатся в ближайшие дни.

Донецк

Наступление со стороны оккупированного Донецка продолжается. Оккупанты атаковали в районе Павловки. Атаки отбиты в районе Спартака и Марьинки. Отражена также атака в Песках — населенном пункте, о контроле над которым российские силы неоднократно заявляли, но эта информация опровергалась. Росвойска фактически равняют его с землей используя термобарические артиллерийские системы, но Пески не захвачены полностью.

Карта боев на востоке

Харьков

Российские войска продолжают обстреливать Харьков и города области. Авиаудары нанесли по населенным пунктам на восток и северо-восток от города.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Враг продолжает усиленно обстреливать украинские позиции и населенные пункты в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областях. Напряженной остается ситуация на ЗАЭС, которую заняли российские войска. Сообщается, что ее могли минировать боевики из ЧВК "Вагнер".

Украинские военные нанесли удар и вывели из строя последний мост, по которому оккупанты переправляли вооружение и боеприпасы на Новокаховскую ГЭС.

Карта боев на юге

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