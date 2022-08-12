Война — день 170: ВСУ сжигают тылы оккупантам, ситуация с Запорожской АЭС

Оперативно о главном 12 августа

На протяжении 170 дней россияне ведут полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и украинские силы обороны дают отпор оккупантам на всех направлениях. Незначительных успехов оккупантам удалось добиться возле Бахмута и к северо-западу от Донецка, а на юге Украины захватчики продолжают терять склады и важную технику. Усугубилась ситуация на Запорожской АЭС, которую накануне несколько раз обстреляли российские войска. При этом рф цинично обвинила Украину в обстреле объекта на заседании Совбеза ООН, который был созван москвой. К слову, в организации настаивают на демилитаризации периметра вокруг станции.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях 12 августа, однако более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:25 россияне снова обстреливают Марганец на Днепропетровщине.

Информацию за 9 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 167: поставки оружия Украине и взрывы в оккупированном Крыму".

А о происходившем 10 августа читайте в публикации: "Война — день 168: оккупанты продолжают терроризировать мирные города, но "хлопки" уже слышны в Крыму".

Данные за 11 августа доступны в материале за четверг: "Война — день 169: россияне продолжают получать удар за ударом по своей военной инфраструктуре".