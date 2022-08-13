Тайный дневник и недвижимость в Европе: журналисты раскрыли двойную жизнь экс-жены путина

Людмила и ее новый муж тратят деньги направо и налево и при этом не находятся под санкциями

Последними новостями из личной жизни рашистского диктатора владимира путина были известия о возможных проблемах со здоровьем и сплетни о вероятной новой беременности его любовницы Алины Кабаевой. Но команда оппозиционера Алексея Навального решила изучить жизнь его бывшей официальной жены и матери его старших дочерей Людмилы. Как оказалось, женщина, расставшаяся с путиным еще в 2013 году, продолжает получать деньги от приближенных к диктатору олигархов и роскошно жить за счет бюджета россии.

О Людмиле Очеретной – а именно такую фамилию она взяла от нового молодого мужа – на Youtube-канале Навального вышел целый фильм. В нем рассказывают, каким унижениям подвергал свою жену путин, и как купил ее молчание огромными деньгами.

Многие секреты выдал тайный дневник Людмилы, который она вела в Живом журнале под именем Лена. В нем она публиковала псевдопсихологические тесты и пошлые анекдоты. Женщина скучала в браке и рассказывала о чисто формальной работе, которой занималась изредка.

Работой оказался Центр развития русского языка (хотя сама путина при этом пишет с ужасающими ошибками), который вскоре трансформировались в Центр развития межличностных коммуникаций. Под него Людмила получила старинный особняк в центре Москвы, описанный Львом Толстым в романе "Война и мир". Его перестроили до неузнаваемости, перепрофилировали под коммерческую недвижимость и на доходы от сдачи его помещений и аренду Людмила безбедно живет со своим новым мужем Артуром Очеретным. Доходы от такого бизнеса оценили в 250 миллионов рублей в год.

Эти деньги Людмила и ее муж начали вкладывать в элитную недвижимость. Причем не на берегах какого-нибудь Иртыша или Оки, а в Европе. Европейский комфорт женщина полюбила еще со времен службы путина в КГБ, когда он являлся агентом в немецком Дрездене. Впоследствии она ездила с ним в отпуск на самые лучшие курорты Европы. В излюбленных местах женщина и накупила особняков.

Вилла Очеретных возле Биаррица

Во французском курортном Биаррице, который Людмила полюбила еще в немецкий период своей жизни, поселилась ее младшая дочь Екатерина Тихонова. Она приобрела особняк за 4,5 млн. евро. Мать выбрала себе дом в соседнем городке Англете, отдала за него 5,3 млн евро и записала недвижимость на Артура Очеретного. На вилле, расположенной на берегу Атлантического океана, последний раз видели хозяев накануне начала войны в Украине – в феврале этого года.

В футуристическом ЖК у подножия горы в Давосе Очеретные купили квартиру

Швейцарский Давос полюбился Людмиле во время шестинедельных каникул, которые она провела здесь в девяностых. И это был не единственный отдых в Давосе. Теперь здесь у женщины и ее нового возлюбленного квартира в роскошном ЖК возле горного леса за 3,5 млн швейцарских франков.

Элитный комплекс в Малаге, где у супругов есть две квартиры и три гаража

И, наконец, Малага, Испания. Здесь у бывшей жены Путина две квартиры, которые приобрел ее новый муж. Одна на 229 квадратных метров почти за 800 тысяч евро с 15-метровым гаражом. Вторая – на 405 квадратных метров за почти 1,4 млн евро с двумя гаражами – 40 и 26 метров. Обе находятся в ЖК "Королевские холмы" на так называемой "золотой миле" Малаги.

При этом, как отмечают соратники Навального, ни Людмила, ни ее новый муж не находятся под европейскими санкциями, а значит, могут пользоваться этими объектами без ограничений.

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Как сообщал "Телеграф", не обижает деньгами пути не только свою бывшую, но и общих с ней детей. Так упомянутую уже Екатерину Тихонову назначили управлять процессом импортозамещения в рф.