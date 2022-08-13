Таємний щоденник і нерухомість у Європі: журналісти розкрили подвійне життя екс-дружини путіна

Людмила та її новий чоловік витрачають гроші направо і наліво і при цьому не перебувають під санкціям

Останніми новинами з особистого життя рашистського диктатора володимира путіна були звістки про можливі проблеми зі здоров’ям та плітки про ймовірну нову вагітність його коханки Аліни Кабаєвої. Але команда опозиціонера Олексія Навального вирішила дослідити життя його колишньої офіційної дружини та матері його старших дочок Людмили. Як виявилось, жінка, котра розлучилась з путіним ще у 2013 році, продовжує отримувати гроші від наближених до диктатора олігархів і розкішно жити за рахунок бюджету рф.

Про Людмилу Очеретну – а саме таке прізвище вона взяла від нового молодого чоловіка – на Youtube-каналі Навального вийшов цілий фільм. У ньому розповідають, яким приниженням піддавав свою дружину путін, і як купив її мовчання величезними грошима.

Чимало секретів видав таємний щоденник Людмили, який вона вела у Живому журналі під іменем Лєна. У ньому вона публікувала псевдопсихологічні тести та вульгарні анекдоти. Жінка нудилась у шлюбі і розповідала про чисто формальну роботу, якою займалась вряди-годи.

Роботою виявився Центр розвитку російської мови (хоча сама путіна при цьому пише з жахливими помилками), який незабаром трансформували у Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Під нього Людмила отримала старовинний особняк у центрі Москви, описаний Левом Толстим у романі "Війна і мир". Його перебудували до невпізнаваності, перепрофілювали під комерційну нерухомість і на прибутки від здачі його приміщень і оренду Людмила безбідно живе зі своїм новим чоловіком Артуром Очеретним. Прибутки від такого бізнесу оцінили у 250 мільйонів рублів на рік.

Ці гроші Людмила та її чоловік почали вкладати у елітну нерухомість. Причому не на берегах якого Іртиша чи Оки, а у Європі. Європейський комфорт жінка полюбила ще з часів служби путіна у КГБ, коли він був агентом у німецькому Дрездені. Згодом вона їздила з ним у відпустку на найкращі курорти Європи. В улюблених місцях жінка і накупила особняків.

Вілла Очеретних біля Біарріца

У французькому курортному Біарріці, який Людмила полюбила ще у німецький період свого життя, оселилась її молодша донька Катерина Тихонова. Вона придбала особняк за 4,5 млн євро. Мати обрала собі будинок у сусідньому містечку Англеті, віддала за нього 5,3 млн євро і записала нерухомість на Артура Очеретного. На віллі, розташованій на березі Атлантичного океану, востаннє бачили господарів напередодні початку війни в Україні – у лютому цього року.

У футуристичному ЖК біля підніжжя гори в Давосі Очеретні купили квартиру

Швейцарський Давос полюбився Людмилі під час шеститижневих канікул, які вона провела тут у дев’яностих. І це був не єдиний відпочинок у Давосі. Тепер тут у жінки та її нового коханого квартира у розкішному ЖК біля гірського лісу за 3,5 млн швейцарських франків.

Елітний комплекс у Малазі, де у подружжя є дві квартири та три гаражі

І нарешті Малага, Іспанія. Тут у колишньої дружини путіна дві квартири, які придбав її новий чоловік. Одна на 229 квадратних метрів за майже 800 тисяч євро з 15-метровим гаражем. Друга – аж на 405 квадратних метрів за майже 1,4 млн євро із двома гаражами – 40 та 26 метрів. Обидві знаходяться у ЖК "Королівські пагорби" на так званій "золотій милі" Малаги.

При цьому, як наголошують соратники Навального, ні Людмила, ні її новий чоловік не перебувають під європейськими санкціями, а отже можуть користуватись цими об’єктами без обмежень.

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Як повідомляв "Телеграф", не ображає грішми путін не тільки свою колишню, але й спільних з нею дітей. Так згадану уже Катерину Тихонову призначили керувати процесом імпортозаміщення в рф.