Російського президента зовсім не порадувала стать його майбутньої дитини

Інсайдерська інформація про те, що колишня гімнастка Аліна Кабаєва вагітна від російського президента володимира путіна, схоже, що підтвердилася. Ба більше, днями стала відома стать майбутньої дитини кривавого диктатора — Кабаєва та путін чекають на дівчинку.

Такою інформацією у п'ятницю, 8 липня, поділився інсайдерський Telegram-канал "Генерал СВР". Вважається, що його автором є російський політичний аналітик та громадський діяч Валерій Соловей, який часто повідомляв неофіційну інформацію з кулуарів Кремля.

Зазначається, що стать майбутньої дитини колишня гімнастка та глава країни-агресора дізналися вчора, але путін цьому зовсім не зрадів.

Читайте також: Категорія Новини Росії Непроста людина: розслідувач розповів про роль Кабаєвої у житті путіна Аліна Кабаєва займає керівну посаду у Національній медіагрупі, а "звичайним людям" такі посади не дають

"Ми вже повідомляли про те, що співмешканка президента росії Аліна Кабаєва вагітна і ось вчора стала відома стать майбутньої дитини — це дівчинка. Звістка зовсім не втішила майбутнього батька та президента росії в одній особі. Він висловив думку, що дітей і так вистачає, а дочок і поготів, чим дуже засмутив Аліну Маратівну. Як каже старе прислів'я: "Милі лаються-тільки тішаться", хоча можливо випадок не той", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що нещодавно Аліна Кабаєва засвітилася на світському заході з обручкою на пальці. У цьому, до речі, помітили добрий знак для України.

Тим часом у мережі все більше обговорюють те, що російський президент міг знайти Кабаєвій заміну — ще одну молоду спортсменку, яку викликали до очільника Кремля на "неформальне спілкування". Пізніше політика запідозрили у прямих залицяннях до 16-річної фігуристки. "Телеграф" намагався пояснити, чому дівчині приписують роль нової коханки путіна.