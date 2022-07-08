Любовница путина беременна: известный политолог обнародовал новый секрет кремля

Российского президента совсем не порадовал пол его будущего ребенка

Инсайдерская информация о том, что бывшая гимнастка Алина Кабаева беременна от российского президента владимира путина, похоже, что подтвердилась. Более того, на днях стал известен пол будущего ребенка кровавого диктатора — Кабаева и путин ждут девочку.

Такой информацией в пятницу, 8 июля, поделился инсайдерский Telegram-канал "Генерал СВР". Считается, что его автором является российский политический аналитик и общественный деятель Валерий Соловей, который часто сообщал неофициальную информацию из кулуаров Кремля.

Отмечается, что пол будущего ребенка бывшая гимнастка и глава страны-агрессора узнали вчера, но путин этому совсем не обрадовался.

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"Мы уже сообщали о том, что сожительница президента россии Алина Кабаева беременна и вот вчера стал известен пол будущего ребенка — это девочка. Весть совсем не утешила будущего отца и президента россии в одном лице. Он выразил мнение, что детей и так хватает, а дочерей и подавно, чем очень огорчил Алину Маративну. Как говорит старая пословица: "Милые бранятся- только тешатся", хотя возможно случай не тот", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно Алина Кабаева засветилась на светском мероприятии с кольцом на пальце. В этом, кстати, был замечен хороший знак для Украины.

Между тем, в сети все больше обсуждают то, что российский президент мог найти Кабаевой замену — еще одну молодую спортсменку, которую вызвали к главе Кремля на "неформальное общение". Позже политика заподозрили в прямых ухаживаниях к 16-летней фигуристке. "Телеграф" пытался объяснить, почему девушке приписывают роль новой любовницы путина.