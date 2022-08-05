Чутки про хвороби путіна: що зовнішній вигляд говорить про здоров'я президента рф

Зовнішній вигляд путіна провокує виникнення дискусій щодо його ймовірних діагнозів

Ймовірні захворювання кровавого російського президента володимира путіна, який через проблеми зі здоров'ям вимушений вдаватися до допомоги своїх двійників, зараз є топтемою для обговорення. Одним із факторів, який провокує такі дискусії є зовнішній вигляд диктатора, який останнім часом суттєво погіршився: обличчя путіна виглядає розпухлим, а хода — дерев'яною. Припущення зазвичай різні: хвороба Паркінсона, рак щитовидки, інсульт або деменція.

Як розповіла представник Дерматологічного суспільства Крістіана Байєрл, зовнішній вигляд дійсно може свідчити про наявність певних захворювань в організмі.

"Деякі діагнози можна поставити на підставі одного тільки погляду", — пояснила вона.

За словами фахівчині, найбільше увагу привертають різноманітні клінічні ознаки. До списку таких ознак зазвичай вносять червоний колір обличчя, який часто свідчить про підвищений артеріальний тиск. Крім того, почервоніння може свідчити й про наявність досить розповсюдженого захворювання, яке називається — розацеа.

Зміна шкірного покрову спостерігається також і у низці неврологічних хвороб. Якщо хода людини здається порушеною, це може дозволити хоча б підозрювати важкі діагнози типу хвороби Паркінсона.

Що стосується вкрай убогої міміки може свідчити про психічні захворювання. До прикладу деменцію не можна розпізнати із зовнішніх факторів. Важливими симптомами можуть бути мимовільні рухи кінцівками, які часто спостерігаються у путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом російський президент володимир путін почав досить дивно заїкатися під час своїх промов.

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