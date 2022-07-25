"Схожий на дикого звіра у клітці": психіатр пояснив, про які хвороби говорить міміка путіна

Міміка кремлівського лідера чітко відображає його внутрішній стан

Президент російської федерації володимир путін у дитинстві та юності отримав низку потужних травм, в результаті яких у ньому заклалися риси психопата. Проте, тривалий час ховатися за маскою холодного циніка, яку він носив у перші роки правління, диктатору все ж не вдалося. Вона швидко злетіла, показавши істину суть кремлівського лідера, після його вторгнення в Україну. І досить чітко про невдоволення путіна, через провал по захопленню сусідньої країни, можна свідчити по його міміці.

Про це пише видання The Insider, посилаючись на думку професора кафедри психіатрії та людської поведінки Каліфорнійського університету Джеймса Феллона. За його словами, психопати живуть у своєму уявному світі та вірять у правильність і раціональність абсолютно всіх своїх вчинків. Тож доводити їм протилежне, навіть використовуючи низку аргументів, марно.

"Запитати терориста чи сталініста, у них усьому знайдеться логічне обґрунтування. Що б вони не творили, все робиться раціонально, виправдано і на благо. Те саме і з психопатами. Це називається "екстерналізація провини": у всіх своїх провинах вони звинувачують інших. І вони правда вважають, що мають право вершити долі людей", — пояснив психіатр.

Феллон також відзначив, що з іншої сторони психопати-агресори переконані, що навіть після вчинення найгіршого, їм вдасться уникнути покарання. Якщо ж вони усвідомлюють, що на їх дії чиниться потужний опір, як це відбулося з метою захопити Україну, вони губляться.

Саме це і сталося із президентом рф, повідомив Феллон: коли путін побачив, що українці не збираються здаватися та поступатися своїми територіями навіть під потужним тиском російських сил, російський лідер одразу втратив залишки своєї адекватності.

Експерт наголошує, що про незадоволення путіна своїми невдачами говорить його міміка. На думку професора, вона чітко вказує на неосяжну злість та лють, яку відчуває кривавий російський президент.

"Перед нами більше не холоднокровний і промовистий домінуючий нарцис, який повністю володіє собою. Тепер він більше схожий на дикого звіра у клітці", — підсумував Феллон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що у ЦРУ немає жодного підтвердження інформації щодо погіршення самопочуття російського лідера володимира путіна. Зокрема, він відзначив, що вважає президента рф аж занадто здоровим.