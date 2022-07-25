"Похож на дикого зверя в клетке": психиатр объяснил, о каких болезнях говорит мимика путина

Мимика кремлевского лидера четко отражает его внутреннее состояние

Президент российской федерации владимир путин в детстве и юности получил ряд мощных травм, в результате которых в нем заложились черты психопата. Однако, долго прятаться за маской холодного циника, которую он носил в первые годы правления, диктатору все же не удалось. Она быстро слетела, показав истину суть кремлевского лидера, после его вторжения в Украину. И достаточно ясно о недовольстве путина, из-за провала по захвату соседней страны, можно судить по его мимике.

Об этом пишет издание The Insider, ссылаясь на мнение профессора кафедры психиатрии и человеческого поведения Калифорнийского университета Джеймса Феллона. По его словам, психопаты живут в своем воображаемом мире и верят в правильность и рациональность абсолютно всех своих поступков. Так что доказывать им противоположное, даже используя ряд аргументов, бесполезно.

"Спросить террориста или сталиниста, у них всему найдется логическое обоснование. Что бы они ни творили, все делается рационально, оправдано и во благо. То же и с психопатами. Это называется "экстернализация вины": во всех своих винах они обвиняют других. И они, правда, считают, что имеют право вершить судьбы людей", — пояснил психиатр.

Феллон также отметил, что с другой стороны психопаты-агрессоры убеждены, что даже после совершения наихудшего им удастся избежать наказания. Если же они отдают себе отчет, что на их действия оказывается мощное сопротивление, как это произошло с целью захватить Украину, они теряются.

Именно это и произошло с президентом россии, сообщил Феллон: когда путин увидел, что украинцы не собираются сдаваться и уступать свои территории даже под мощным давлением российских сил, российский лидер сразу потерял остатки своей адекватности.

Эксперт отмечает, что о недовольстве путина своими неудачами говорит его мимика. По мнению профессора, она ясно указывает на необъятную злость и ярость, которую испытывает кровавый российский президент.

"Перед нами больше не хладнокровный и красноречивый доминирующий нарцисс, который полностью владеет собой. Теперь он больше похож на дикого зверя в клетке", — подытожил Феллон.

Ранее "Телеграф" сообщал, как директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что у ЦРУ нет никакого подтверждения информации об ухудшении самочувствия российского лидера владимира путина. В частности, он отметил, что считает президента рф слишком здоровым.