Внешний вид путина провоцирует возникновение дискуссий по поводу его вероятных диагнозов

Вероятные заболевания кровавого российского президента Владимира Путина, который из-за проблем со здоровьем вынужден прибегать к помощи своих двойников, сейчас является топ-темой для обсуждения. Одним из факторов, провоцирующих такие дискуссии, является внешний вид диктатора, который в последнее время существенно ухудшился: лицо путина выглядит распухшим, а походка — деревянной. Предположения обычно разные: болезнь Паркинсона, рак щитовидки, инсульт или деменция.

Как рассказала представитель Дерматологического общества Кристиана Байерл, внешний вид действительно может свидетельствовать о наличии некоторых заболеваний в организме.

"Некоторые диагнозы можно поставить на основании одного только взгляда", — пояснила она.

По словам специалиста, наибольшее внимание привлекают различные клинические признаки. В список таких признаков обычно вносят красный цвет лица, часто свидетельствующий о повышенном артериальном давлении. Кроме того, покраснение может свидетельствовать и о наличии достаточно распространенного заболевания, называемого розацеа.

Изменение кожного покрова наблюдается также и в ряде неврологических болезней. Если ход человека кажется нарушенным, это может позволить хотя бы подозревать тяжелые диагнозы типа болезни Паркинсона.

В случае крайне скудной мимики может свидетельствовать о психических заболеваниях. К примеру, деменцию нельзя распознать из внешних факторов. Важными симптомами могут быть самопроизвольные движения конечностями, которые часто наблюдаются у путина.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последнее время российский президент владимир путин начал довольно странно заикаться во время своих речей.

Также напомним, какие травмы, по мнению психиатра, могли спровоцировать появление ряда диагнозов у лидера россии.