Многострадальный Марганец снова обстреляли, среди раненых ребенок (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
В городе повреждены как частные, так и многоквартирные дома Новость обновлена 12 августа 2022, 08:24
В городе повреждены как частные, так и многоквартирные дома

Противник даже не пытается притворяться, что не бьет по мирной инфраструктуре

Который день подряд Никопольский район на Днепропетровщине оказывается под шквальным огнем российской артиллерии. В ночь с 11 на 12 августа оккупанты ударили по Марганцу, Никополю и некоторых населенных пунктах Криворожской района. Есть значительные разрушения мирной инфраструктуры и пострадавшие. Обстрелы ведутся с противоположного берега Днепра, где на оккупированной Херсонщине расположили свои огневые точки вражеские солдаты.

Информация об обстрелах была подана руководителем Днепропетровского областного совета Николаем Лукашуком и главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко. Как отмечают чиновники, летальные случаи за прошедшую ночь не зарегистрированы, однако при обстрелах пострадал несовершеннолетний.

Больше всего досталось многострадальному Марганцу, в котором не так давно во время атаки россиян погибло больше десяти человек. На этот раз по городу выпустили около четырех десятков снарядов из "Градов". Есть трое пострадавших, одному из них — 12 лет. Раненый мальчик находится в больнице под присмотром врачей.

Марганец обстрел 12 августа
Пятиэтажке не повезло
Марганец обстрел 12 августа
Марганец обстрел 12 августа
Один из "прилетов" в частный дом

Также в Марганце частично разрушена пятиэтажка, еще несколько многоквартирных домов получили повреждения. Также "прилетело" в два частных дома, местные магазин и кафе, пострадали типография, один из заводов и несколько гаражей.

Марганец обстрел 12 августа
Вот такой "декор" россияне устроили украинскому дому
Марганец обстрел 12 августа
Марганец обстрел 12 августа
Враг бьет по мирной инфраструктуре, даже не скрываясь

По Никополю ударили десятью снарядами, из-за чего пострадало четыре частных дома и одно легковое авто. Согласно предварительной информации нет ни пострадавших, ни погибших.

Никополь Марганец карта расстояние
Между Никополем и Марганцем - всего 27 километров дорожных путей

В Криворожском районе уже стандартно под огонь попала часть Зеленодольской ОТГ, а также село Великая Костромка. Отмечается, что удар был нанесен из систем "Ураган". Повреждено три жилых дома, а также летняя кухня. К счастью, этот обстрел также обошелся без жертв.

Напомним, что буквально на днях Никополь пережил один из самых сильных обстрелов с начала российско-украинской войны. По городу было выпущено больше сотни артиллерийских снарядов, которыми били по мирной инфраструктуре.

В Марганце же, который обстреляли днем позже, после жуткого удара 10 августа в больнице скончалось еще несколько человек, которые получили серьезные ранения.

Теги:
#Никополь #Обстрел #Война #Днепропетровская область #Марганец