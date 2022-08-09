Никополь пережил мощнейший обстрел с начала войны (фото последствий)

Враг бил по жилым домам и гражданским предприятиям

Город Никополь на Днепропетровщине продолжает страдать от жестоких ночных обстрелов, которые в последнее время участились. В ночь на 9 августа россияне обстреляли его трижды, выпустив по жилым домам и мирным кварталам 120 реактивных снарядов.

Как сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, по Никополю били из установок "Град". Обстрелы происходили за ночь трижды. В результате повреждения получили несколько жилых домов и три предприятия. На предприятиях есть разрушение цехов, мастерских и административных помещений. Также были подбиты автомобили. Известно об одном пострадавшем. 46-летний работник одного из предприятий был госпитализирован с переломом.

Резниченко также сообщил, что, кроме Никопольского, обстрел ночью пережил и Синельниковский район. В Великомихайловской громаде зафиксировано разрушение жилья, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В остальных районах области, по данным Резниченко, ночь прошла спокойно.

Как сообщал Телеграф, сейчас самые интенсивные атаки россиян происходят на Донетчине, там оккупанты давят с трех направлений.