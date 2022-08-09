Оккупанты атаковали на трех направлениях: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты на востоке пытаются помешать украинской логистике

Оккупанты продолжают атаки на нашу страну — на востоке они пытались прорваться к северо-западу от Славянска, а также возле Бахмута. Не останавливаются россияне и в атаках со стороны Донецка.

На оккупированных территориях юга Украины, как сообщает отчет Института изучения войны, планам оккупантов помешал украинский удар по Антоновскому мосту. Напомним, накануне по нему отработали из РСЗО HIMARS.

Исследователи также отметили переброску в Украину набранных непрофессиональных врагов, что приводит к давлению на украинцев на оккупированных территориях. Наспех собранные из абы кого части были замечены в Харьковской области.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Изюм-Славянск

От Изюма на северо-запад оккупанты не наступали, но вели обстрелы. В том же направлении от Славянска враг пытался совершить наземную атаку в районе Богородичного, но их попытка была отбита. Артиллерия врага била непосредственно по Славянску.

Северск

Оккупанты снова пытались наступать в сторону Верхнекаменского и других населенных пунктов восточнее Северска, но отступили с потерями.

Бахмут

К востоку и югу от Бахмута враг продолжает атаки. Оккупанты, по оценке исследователей, пытаются захватить Соледар чтобы прорваться к трассе, которая является важной в логистике поставок на передовые позиции на северо-востоке Донеччины.

Донецк

От оккупированного Донецка враг пытается продвинуться в сторону Авдеевки, Невельского, Песков. Вероятно, враг сосредоточился на наступлении на северо-запад через Пески. Также оккупанты атаковали в районе Марьинки и Шевченко.

Карта боев на востоке

Харьков

Обстрел города и области продолжается — ракетами, артиллерией, минометами, танками, РСЗО. Подтвержденных наступлений врага нет. В оккупированной части области в Балаклее был замечен батальон оккупантов, набранный из российских осужденных, отмечается, что аморальное поведение и жестокость к местному населению выросли.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

россия продолжает обстрел, чтобы не допустить украинского контрнаступления. Украинские силы тем временем продолжают обстрелы военных позиций россиян и складов с боеприпасами. Среди прочего — Антоновский и Каховский мосты, а также казармы в Мелитополе. Россияне и коллаборационисты отложили открытие моста возле Херсона после новых повреждений.

Оккупанты усиливают давление на местное население, усиливая проверки, и пытаются склонить к сотрудничеству и обмену паспортных данных на единоразовую помощь. Партизанское движение тем временем призывает к срыву референдума.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал об активизации на юге Украины коллаборационистов с идеями о "референдумах" за присоединение к россии, в частности в Запорожской области. Российская сторона тем временем отрицает причастность к организации таких действ, а также к созданию опасной ядерной ситуации на ЗАЭС.