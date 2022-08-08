Жизнь среди руин: что происходит в Гостомеле, по которому прошелся "русский мир" (фото)

На что сейчас похожа жизнь в Гостомеле, который одним из первых принял на себя удар российских войск.

Гостомель, Буча, Ирпень стали символами ужаса и жестокости оккупантов для всего мира. После того, как ВСУ освободили Киевскую область от российских захватчиков, на месте цветущих поселков и городов остались только руины.

Гостомель фактически стал одной из ключевых целей российских захватчиков. Населенный пункт получал ракетные и авиационные удары, в аэропорту ГП "Антонов" пытался высадиться вражеский десант. Тяжелые бои за поселок шли до начала апреля, когда Гостомель был освобожден.

В результате боев в районе Гостомеля погибло немало мирных жителей. В поселке повреждены обстрелами, сожжены частные и многоэтажные дома, автомобили, детские площадки, магазины, автозаправочные станции.

Что происходит в поселке сейчас — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

Сейчас самый болезненный вопрос для поселка — это разрушенные дома. Больше всего, по данным исследователей, пострадала жилая и приусадебная застройка. Разрушения получили 4 032 здания из общего числа 10 722.

12% сооружений полностью уничтожены, еще почти 8% зданий подверглись сильным разрушениям.

В поселке повреждены обстрелами многоэтажные дома

Дома превратились в руины

Здесь происходили ожесточенные бои

Поселок обстреливали из артиллерий, авиации

Некоторые здания не подлежат восстановлению

Стиральную машину наверное не успели забрать россияне, когда убегали

В поселок понемногу возвращаются жители. Своими силами пытаются хоть как-то восстанавливать разрушенное жилье. В город приезжают волонтеры, помогают гуманитарной помощью. Поселок продолжает жить — на улице можно услышать стук строительных работ и увидеть детей, пенсионеры приходят за продуктами.

Мужчина штукатурит отверстия в стене

В городе несмотря на разрушения живут люди

В поселке раздают гуманитарную помощь

Во дворах можно увидеть детей

Люди пытаются научиться жить в этом разрушенном поселке

Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас живет Мощун — село, которое сдержало наступление россиян на Киев.