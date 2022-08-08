Жизнь среди руин: что происходит в Гостомеле, по которому прошелся "русский мир" (фото)
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На что сейчас похожа жизнь в Гостомеле, который одним из первых принял на себя удар российских войск.
Гостомель, Буча, Ирпень стали символами ужаса и жестокости оккупантов для всего мира. После того, как ВСУ освободили Киевскую область от российских захватчиков, на месте цветущих поселков и городов остались только руины.
Гостомель фактически стал одной из ключевых целей российских захватчиков. Населенный пункт получал ракетные и авиационные удары, в аэропорту ГП "Антонов" пытался высадиться вражеский десант. Тяжелые бои за поселок шли до начала апреля, когда Гостомель был освобожден.
В результате боев в районе Гостомеля погибло немало мирных жителей. В поселке повреждены обстрелами, сожжены частные и многоэтажные дома, автомобили, детские площадки, магазины, автозаправочные станции.
Что происходит в поселке сейчас — смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".
Сейчас самый болезненный вопрос для поселка — это разрушенные дома. Больше всего, по данным исследователей, пострадала жилая и приусадебная застройка. Разрушения получили 4 032 здания из общего числа 10 722.
12% сооружений полностью уничтожены, еще почти 8% зданий подверглись сильным разрушениям.
В поселок понемногу возвращаются жители. Своими силами пытаются хоть как-то восстанавливать разрушенное жилье. В город приезжают волонтеры, помогают гуманитарной помощью. Поселок продолжает жить — на улице можно услышать стук строительных работ и увидеть детей, пенсионеры приходят за продуктами.
Фото: Ян Доброносов
Напомним, ранее мы писали о том, как сейчас живет Мощун — село, которое сдержало наступление россиян на Киев.