Життя серед руїн: що відбувається в Гостомелі, по якому пройшовся "рускій мир" (фото)

На що зараз схоже життя у Гостомелі, який одним із перших прийняв на себе удар російських військ.

Гостомель, Буча, Ірпінь стали символами жаху та жорстокості окупантів для всього світу. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область від російських загарбників, на місці квітучих селищ та міст залишилися лише руїни.

Гостомель фактично став однією із ключових цілей російських загарбників. Населений пункт отримував ракетні та авіаційні удари, в аеропорту ДП "Антонов" намагався висадитись ворожий десант. Тяжкі бої за селище йшли до початку квітня, коли Гостомель був звільнений.

Внаслідок боїв у районі Гостомелю загинуло чимало мирних жителів. У селищі пошкоджено обстрілами, спалено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, дитячі майданчики, магазини, автозаправні станції.

Що відбувається в селищі зараз— дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Нині найболючіше питання для селища – це зруйновані будинки. Найбільше, за даними дослідників, постраждала житлова та присадибна забудова. Руйнування отримали 4032 будівлі із загального числа 10722. 12% споруд повністю знищено, ще майже 8% будівель зазнали сильних руйнувань.

У селищі пошкоджені обстрілами багатоповерхові будинки

Будинки перетворилися на руїни

Тут відбувалися запеклі бої

Селище обстрілювали з артилерій, авіації

Деякі будівлі не підлягають відновленню

Пральну машину напевно не встигли забрати росіяни, коли тікали

До селища потроху повертаються мешканці. Власними силами намагаються хоч якось відновлювати зруйноване житло. До міста приїжджають волонтери, допомагають гуманітарною допомогою. Селище продовжує жити – на вулиці можна почути стукіт будівельних робіт та побачити дітей, пенсіонери приходять за продуктами.

Чоловік штукатурить отвори у стіні

У місті попри руйнування живуть люди

У селищі роздають гуманітарну допомогу

У дворах можна побачити дітей

Люди намагаються навчитися жити в цьому зруйнованому селищі

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз живе Мощун — село, яке стримало наступу росіян на Київ.