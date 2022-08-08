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Життя серед руїн: що відбувається в Гостомелі, по якому пройшовся "рускій мир" (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Гостомель Новина оновлена 08 серпня 2022, 15:55
Гостомель

На що зараз схоже життя у Гостомелі, який одним із перших прийняв на себе удар російських військ.

Гостомель, Буча, Ірпінь стали символами жаху та жорстокості окупантів для всього світу. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область від російських загарбників, на місці квітучих селищ та міст залишилися лише руїни.

Гостомель фактично став однією із ключових цілей російських загарбників. Населений пункт отримував ракетні та авіаційні удари, в аеропорту ДП "Антонов" намагався висадитись ворожий десант. Тяжкі бої за селище йшли до початку квітня, коли Гостомель був звільнений.

Внаслідок боїв у районі Гостомелю загинуло чимало мирних жителів. У селищі пошкоджено обстрілами, спалено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, дитячі майданчики, магазини, автозаправні станції.

Що відбувається в селищі зараз— дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

Нині найболючіше питання для селища – це зруйновані будинки. Найбільше, за даними дослідників, постраждала житлова та присадибна забудова. Руйнування отримали 4032 будівлі із загального числа 10722. 12% споруд повністю знищено, ще майже 8% будівель зазнали сильних руйнувань.

Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
У селищі пошкоджені обстрілами багатоповерхові будинки
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Будинки перетворилися на руїни
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Тут відбувалися запеклі бої
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Селище обстрілювали з артилерій, авіації
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Деякі будівлі не підлягають відновленню
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Пральну машину напевно не встигли забрати росіяни, коли тікали

До селища потроху повертаються мешканці. Власними силами намагаються хоч якось відновлювати зруйноване житло. До міста приїжджають волонтери, допомагають гуманітарною допомогою. Селище продовжує жити – на вулиці можна почути стукіт будівельних робіт та побачити дітей, пенсіонери приходять за продуктами.

Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Чоловік штукатурить отвори у стіні
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
У місті попри руйнування живуть люди
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
У селищі роздають гуманітарну допомогу
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
У дворах можна побачити дітей
Гостомель 8.08.2022 - фото руйнувань
Люди намагаються навчитися жити в цьому зруйнованому селищі

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз живе Мощун — село, яке стримало наступу росіян на Київ.

Теги:
#Київська область #Гостомель