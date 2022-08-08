Життя серед руїн: що відбувається в Гостомелі, по якому пройшовся "рускій мир" (фото)
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На що зараз схоже життя у Гостомелі, який одним із перших прийняв на себе удар російських військ.
Гостомель, Буча, Ірпінь стали символами жаху та жорстокості окупантів для всього світу. Після того, як ЗСУ звільнили Київську область від російських загарбників, на місці квітучих селищ та міст залишилися лише руїни.
Гостомель фактично став однією із ключових цілей російських загарбників. Населений пункт отримував ракетні та авіаційні удари, в аеропорту ДП "Антонов" намагався висадитись ворожий десант. Тяжкі бої за селище йшли до початку квітня, коли Гостомель був звільнений.
Внаслідок боїв у районі Гостомелю загинуло чимало мирних жителів. У селищі пошкоджено обстрілами, спалено приватні та багатоповерхові будинки, автомобілі, дитячі майданчики, магазини, автозаправні станції.
Що відбувається в селищі зараз— дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".
Нині найболючіше питання для селища – це зруйновані будинки. Найбільше, за даними дослідників, постраждала житлова та присадибна забудова. Руйнування отримали 4032 будівлі із загального числа 10722. 12% споруд повністю знищено, ще майже 8% будівель зазнали сильних руйнувань.
До селища потроху повертаються мешканці. Власними силами намагаються хоч якось відновлювати зруйноване житло. До міста приїжджають волонтери, допомагають гуманітарною допомогою. Селище продовжує жити – на вулиці можна почути стукіт будівельних робіт та побачити дітей, пенсіонери приходять за продуктами.
Фото: Ян Доброносов
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз живе Мощун — село, яке стримало наступу росіян на Київ.