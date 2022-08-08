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Як живе зруйнований Мощун – село, яке стримало наступ на Київ (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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Жорстокі бої зруйнували селище Мощун Новина оновлена 08 серпня 2022, 12:12
Жорстокі бої зруйнували селище Мощун

Село Мощун Гостомельської громади на Київщині пережило всі жахи війни.

Село Мощун, яке знаходиться за 30 кілометрів від української столиці, страшною ціною зупинило російську навалу. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цей населений пункт допоміг виграти битву за оборону Києва.

Як пізніше розповість Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, багатотисячну орду стримали 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. 21 березня Мощун звільнили від окупантів.

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Що відбувається у Мощуні зараз – дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

До війни у селищі проживало близько двох тисяч людей. Тут працювала школа, пошта та бібліотека. Клуб служив адміністративною будівлею, в якому розміщувався староста та співробітник ЦНАПу. Було кілька магазинчиків та маленький бізнес.

В окупації мешканці села пережили справжнє пекло. Жорстокі бої повністю зруйнували селище: його знищували російська піхота, спецназівці, десантно-штурмові війська, кадировці. 85% будівель села повністю зруйновано. У дворах залишилися глибокі вирви від снарядів, паркани посічені кулями.

Мощун Київська область 8.08.2022
85% будівель у селі Мощун зруйновано
Мощун Київська область 8.08.2022
Будинки не підлягають відновленню
Мощун Київська область 8.08.2022
Мощун Київська область 8.08.2022
Поля навколо села всіяні воронками від вибухів
Мощун Київська область 8.08.2022
Згорілий автомобіль у дворі одного з будинків
Мощун Київська область 8.08.2022
Таблички, які попереджають про те, що територію заміновано

Росіяни бомбили село з літаків та обстрілювали артилерією. У Мощунах не залишилося жодного куточка, який би не зазнав шкоди. Більшість будинків у Мощуні навряд чи можна відновити. Навіть церкву та цвинтар зруйновано. Зараз там можна побачити багато свіжих могил та людей, які приходять відвідати своїх загиблих родичів.

Мощун Київська область 8.08.2022
Обстріляна церква у селі
Мощун Київська область 8.08.2022
Цвинтар також постраждав
Мощун Київська область 8.08.2022
Мощун Київська область 8.08.2022
Багато свіжих могил
Мощун Київська область 8.08.2022
Жінка прийшла провідати своїх загиблих батьків

Сьогодні мешканці намагаються хоч якось відновити життя. Багато хто думає, як зимуватимуть і заготовляють дрова. У селі вже навіть відремонтували газопровід.

На парканах сліди від куль розмалювали квітами. У зруйнованих дворах спілкуються мешканці, а у центрі працює пункт роздачі гуманітарної допомоги.

Мощун Київська область 8.08.2022
Багато парканів посічені кулями та уламками від снарядів
Мощун Київська область 8.08.2022
Жителі Мощуна намагаються налагодити своє життя
Мощун Київська область 8.08.2022
Мощун Київська область 8.08.2022
Центр села
Мощун Київська область 8.08.2022
Зруйнована обстрілом будівля у селі Мощун
Мощун Київська область 8.08.2022
Мешканці планують зимувати у селі та заготовляють дрова
Мощун Київська область 8.08.2022
21 березня Мощун звільнили від російських окупантів

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як живе Чугуїв Харківської області, який перебуває під регулярним обстрілом росіян.

Теги:
#Київська область