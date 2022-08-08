Як живе зруйнований Мощун – село, яке стримало наступ на Київ (фоторепортаж)

Село Мощун Гостомельської громади на Київщині пережило всі жахи війни.

Село Мощун, яке знаходиться за 30 кілометрів від української столиці, страшною ціною зупинило російську навалу. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цей населений пункт допоміг виграти битву за оборону Києва.

Як пізніше розповість Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, багатотисячну орду стримали 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. 21 березня Мощун звільнили від окупантів.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Що відбувається у Мощуні зараз – дивіться у фоторепортажі "Телеграфу".

До війни у селищі проживало близько двох тисяч людей. Тут працювала школа, пошта та бібліотека. Клуб служив адміністративною будівлею, в якому розміщувався староста та співробітник ЦНАПу. Було кілька магазинчиків та маленький бізнес.

В окупації мешканці села пережили справжнє пекло. Жорстокі бої повністю зруйнували селище: його знищували російська піхота, спецназівці, десантно-штурмові війська, кадировці. 85% будівель села повністю зруйновано. У дворах залишилися глибокі вирви від снарядів, паркани посічені кулями.

85% будівель у селі Мощун зруйновано

Будинки не підлягають відновленню

Поля навколо села всіяні воронками від вибухів

Згорілий автомобіль у дворі одного з будинків

Таблички, які попереджають про те, що територію заміновано

Росіяни бомбили село з літаків та обстрілювали артилерією. У Мощунах не залишилося жодного куточка, який би не зазнав шкоди. Більшість будинків у Мощуні навряд чи можна відновити. Навіть церкву та цвинтар зруйновано. Зараз там можна побачити багато свіжих могил та людей, які приходять відвідати своїх загиблих родичів.

Обстріляна церква у селі

Цвинтар також постраждав

Багато свіжих могил

Жінка прийшла провідати своїх загиблих батьків

Сьогодні мешканці намагаються хоч якось відновити життя. Багато хто думає, як зимуватимуть і заготовляють дрова. У селі вже навіть відремонтували газопровід.

На парканах сліди від куль розмалювали квітами. У зруйнованих дворах спілкуються мешканці, а у центрі працює пункт роздачі гуманітарної допомоги.

Багато парканів посічені кулями та уламками від снарядів

Жителі Мощуна намагаються налагодити своє життя

Центр села

Зруйнована обстрілом будівля у селі Мощун

Мешканці планують зимувати у селі та заготовляють дрова

21 березня Мощун звільнили від російських окупантів

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як живе Чугуїв Харківської області, який перебуває під регулярним обстрілом росіян.