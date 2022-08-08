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Как живет разрушенный Мощун - село, которое сдержало наступление на Киев (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Жестокие бои разрушили поселок Мощун Новость обновлена 08 августа 2022, 12:12
Жестокие бои разрушили поселок Мощун

Село Мощун Гостомельской общины Киевской области пережило все ужасы войны.

Село Мощун, которое находится в 30 километрах от украинской столицы страшной ценой остановило российское нашествие. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину этот населенный пункт помог выиграть битву за оборону Киева.

Как позже расскажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, многотысячную орду сдержали 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. 21 марта Мощун освободили от оккупантов.

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Что происходит в Мощуне сейчас – смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

До войны в поселке проживало около двух тысяч человек. Здесь работала школа, почта и библиотека. Клуб служил административным зданием, в котором размещался староста и сотрудник ЦНАПа. Было несколько магазинчиков и маленький бизнес.

В оккупации жители села пережили настоящий ад. Жестокие бои полностью разрушили поселок: его уничтожали российская пехота, спецназовцы, десантно-штурмовые войска, кадыровцы. 85% зданий села полностью разрушены. Во дворах остались глубокие воронки от снарядов, заборы изрешечённые пулями.

Мощун Киевская область 8.08.2022
85% зданий в селе Мощун разрушены
Мощун Киевская область 8.08.2022
Дома не подлежат восстановлению
Мощун Киевская область 8.08.2022
Мощун Киевская область 8.08.2022
Поля вокруг села усеяны воронками от взрывов
Мощун Киевская область 8.08.2022
Сгоревший автомобиль во дворе одного из домов
Таблички, которые предупреждают о том, что территория заминирована

Россияне бомбили село с самолетов и обстреливали артиллерией. В Мощунах не осталось ни одного уголка, который бы не понес вреда. Большинство домов в селе Мощун вряд ли можно восстановить. Даже церковь и кладбище разрушены. Сейчас там можно увидеть много свежих могил и людей, которые приходят проведать своих погибших родственников.

Мощун Киевская область 8.08.2022
Обстрелянная церковь в селе
Мощун Киевская область 8.08.2022
Кладбище также пострадало
Мощун Киевская область 8.08.2022
Мощун Киевская область 8.08.2022
Много свежих могил
Мощун Киевская область 8.08.2022
Женщина пришла проведать своих погибших родителей

Сегодня жители пытаются хоть как-то восстановить жизнь. Многие думают, как будут зимовать и заготавливают дрова. В селе уже даже отремонтировали газопровод.

На заборах следы от пуль разрисовали цветами. В разрушенных дворах общаются жители, а в центре работает пункт раздачи гуманитарной помощи.

Мощун Киевская область 8.08.2022
Многие заборы посечены пулями и осколками от снарядов
Мощун Киевская область 8.08.2022
Жители Мощуна пытаются наладить свою жизнь
Мощун Киевская область 8.08.2022
Мощун Киевская область 8.08.2022
Центр села
Мощун Киевская область 8.08.2022
Разрушенное обстрелом здание в селе Мощун
Мощун Киевская область 8.08.2022
Жители планирую зимовать в селе и заготавливают дрова
Мощун Киевская область 8.08.2022
21 марта Мощун освободили от российских оккупантов

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, ранее мы писали о том, как живет Чугуев Харьковской области, который находится под регулярными обстрелами россиян.

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#Киевская область