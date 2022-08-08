Как живет разрушенный Мощун - село, которое сдержало наступление на Киев (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 102
Село Мощун Гостомельской общины Киевской области пережило все ужасы войны.
Село Мощун, которое находится в 30 километрах от украинской столицы страшной ценой остановило российское нашествие. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину этот населенный пункт помог выиграть битву за оборону Киева.
Как позже расскажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, многотысячную орду сдержали 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. 21 марта Мощун освободили от оккупантов.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Что происходит в Мощуне сейчас – смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".
До войны в поселке проживало около двух тысяч человек. Здесь работала школа, почта и библиотека. Клуб служил административным зданием, в котором размещался староста и сотрудник ЦНАПа. Было несколько магазинчиков и маленький бизнес.
В оккупации жители села пережили настоящий ад. Жестокие бои полностью разрушили поселок: его уничтожали российская пехота, спецназовцы, десантно-штурмовые войска, кадыровцы. 85% зданий села полностью разрушены. Во дворах остались глубокие воронки от снарядов, заборы изрешечённые пулями.
Россияне бомбили село с самолетов и обстреливали артиллерией. В Мощунах не осталось ни одного уголка, который бы не понес вреда. Большинство домов в селе Мощун вряд ли можно восстановить. Даже церковь и кладбище разрушены. Сейчас там можно увидеть много свежих могил и людей, которые приходят проведать своих погибших родственников.
Сегодня жители пытаются хоть как-то восстановить жизнь. Многие думают, как будут зимовать и заготавливают дрова. В селе уже даже отремонтировали газопровод.
На заборах следы от пуль разрисовали цветами. В разрушенных дворах общаются жители, а в центре работает пункт раздачи гуманитарной помощи.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, ранее мы писали о том, как живет Чугуев Харьковской области, который находится под регулярными обстрелами россиян.