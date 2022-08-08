Как живет разрушенный Мощун - село, которое сдержало наступление на Киев (фоторепортаж)

Село Мощун Гостомельской общины Киевской области пережило все ужасы войны.

Село Мощун, которое находится в 30 километрах от украинской столицы страшной ценой остановило российское нашествие. В начале полномасштабного вторжения россии в Украину этот населенный пункт помог выиграть битву за оборону Киева.

Как позже расскажет Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, многотысячную орду сдержали 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. 21 марта Мощун освободили от оккупантов.

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Что происходит в Мощуне сейчас – смотрите в фоторепортаже "Телеграфа".

До войны в поселке проживало около двух тысяч человек. Здесь работала школа, почта и библиотека. Клуб служил административным зданием, в котором размещался староста и сотрудник ЦНАПа. Было несколько магазинчиков и маленький бизнес.

В оккупации жители села пережили настоящий ад. Жестокие бои полностью разрушили поселок: его уничтожали российская пехота, спецназовцы, десантно-штурмовые войска, кадыровцы. 85% зданий села полностью разрушены. Во дворах остались глубокие воронки от снарядов, заборы изрешечённые пулями.

85% зданий в селе Мощун разрушены

Дома не подлежат восстановлению

Поля вокруг села усеяны воронками от взрывов

Сгоревший автомобиль во дворе одного из домов

Таблички, которые предупреждают о том, что территория заминирована

Россияне бомбили село с самолетов и обстреливали артиллерией. В Мощунах не осталось ни одного уголка, который бы не понес вреда. Большинство домов в селе Мощун вряд ли можно восстановить. Даже церковь и кладбище разрушены. Сейчас там можно увидеть много свежих могил и людей, которые приходят проведать своих погибших родственников.

Обстрелянная церковь в селе

Кладбище также пострадало

Много свежих могил

Женщина пришла проведать своих погибших родителей

Сегодня жители пытаются хоть как-то восстановить жизнь. Многие думают, как будут зимовать и заготавливают дрова. В селе уже даже отремонтировали газопровод.

На заборах следы от пуль разрисовали цветами. В разрушенных дворах общаются жители, а в центре работает пункт раздачи гуманитарной помощи.

Многие заборы посечены пулями и осколками от снарядов

Жители Мощуна пытаются наладить свою жизнь

Центр села

Разрушенное обстрелом здание в селе Мощун

Жители планирую зимовать в селе и заготавливают дрова

21 марта Мощун освободили от российских оккупантов

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, ранее мы писали о том, как живет Чугуев Харьковской области, который находится под регулярными обстрелами россиян.