Сплошные руины и "прилеты" каждый день: как живет прифронтовой Чугуев (репортаж)

Российские оккупанты регулярно обстреливают Чугуев в Харьковской области.

С начала полномасштабного российского вторжения Харьковская область находится под постоянными обстрелами захватчиков. В последнее время российские оккупанты все чаще стали наносить артиллерийские и ракетные удары. Страдает от постоянных атак и город Чугуев, который находится в 40 км от Харькова.

Так, 3 августа россияне ударили по Чугуеву из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения. А в ночь на 5 августа оккупанты выпустили четыре ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф.

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В прифронтовом городе побывал корреспондент "Телеграфа", как живут жители Чугуева под постоянными обстрелами — смотрите в нашем репортаже.

Оккупанты бьют по жилым кварталам. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. Чугуев превращается в руины: разрушен дом культуры, автовокзал, магазины, многоэтажки. На месте жилых домов остались одни воронки и пожарища.

Последствия "русского мира" в Чугуеве

Противник бьет по жилым кварталам

В городе масштабные разрушения

Почти каждый день российские войска обстреливают город

Повреждены магазины

В городе оставаться небезопасно

Мэр Чугуева Галина Минаева обратилась к горожанам с настоятельной просьбой ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям. Кроме того, руководство Харьковской областной военной администрации предупреждает о возможной дальнейшей эскалации ситуации и призывает людей эвакуироваться.

Но несмотря на ежедневные обстрелы в городе остаются жить люди. Они разбирают завалы, пытаются что-то ремонтировать. Из-за постоянных "прильотов" жители ночуют в подвалах и погребах, а еду готовят в основном на костре.

Власти просят жителей эвакуироваться

Но многие не хотят покидать город

Люди вынуждены ночевать в подвалах

Некоторые пытаются отстраиваться

Жители Чугуева рассказали "Телеграфу", что они не хотят выезжать, надеются на лучшее и верят в Вооруженные силы Украины.

Фото и видео: Ян Доброносов

Стоит отметить, что уже некоторое время ходят слухи о возможной подготовке россией нового наступление на Харьков.

Однако, согласно свежим картам боевых действий, несмотря на то, что армия противника пыталась наступать на северо-западе рядом с Харьковом, это успехом не увенчалось. Также военные эксперты отмечают, что россиянам вряд ли удастся пробраться вглубь Харьковщины.