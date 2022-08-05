Сплошные руины и "прилеты" каждый день: как живет прифронтовой Чугуев (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Автор
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В Чугуеве жилые дома превратились в руины Новость обновлена 05 августа 2022, 13:46
В Чугуеве жилые дома превратились в руины

Российские оккупанты регулярно обстреливают Чугуев в Харьковской области.

С начала полномасштабного российского вторжения Харьковская область находится под постоянными обстрелами захватчиков. В последнее время российские оккупанты все чаще стали наносить артиллерийские и ракетные удары. Страдает от постоянных атак и город Чугуев, который находится в 40 км от Харькова.

Так, 3 августа россияне ударили по Чугуеву из РСЗО, в результате чего погиб один человек и еще двое получили ранения. А в ночь на 5 августа оккупанты выпустили четыре ракеты типа С-300 с территории Белгородской области рф.

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В прифронтовом городе побывал корреспондент "Телеграфа", как живут жители Чугуева под постоянными обстрелами — смотрите в нашем репортаже.

Оккупанты бьют по жилым кварталам. В городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. Чугуев превращается в руины: разрушен дом культуры, автовокзал, магазины, многоэтажки. На месте жилых домов остались одни воронки и пожарища.

Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Последствия "русского мира" в Чугуеве
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Противник бьет по жилым кварталам
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
В городе масштабные разрушения
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Почти каждый день российские войска обстреливают город
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Повреждены магазины
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
В городе оставаться небезопасно
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022

Мэр Чугуева Галина Минаева обратилась к горожанам с настоятельной просьбой ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям. Кроме того, руководство Харьковской областной военной администрации предупреждает о возможной дальнейшей эскалации ситуации и призывает людей эвакуироваться.

Но несмотря на ежедневные обстрелы в городе остаются жить люди. Они разбирают завалы, пытаются что-то ремонтировать. Из-за постоянных "прильотов" жители ночуют в подвалах и погребах, а еду готовят в основном на костре.

Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Власти просят жителей эвакуироваться
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Но многие не хотят покидать город
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Люди вынуждены ночевать в подвалах
Разрушения в Чугуеве 5.08.2022
Некоторые пытаются отстраиваться

Жители Чугуева рассказали "Телеграфу", что они не хотят выезжать, надеются на лучшее и верят в Вооруженные силы Украины.

Фото и видео: Ян Доброносов

Стоит отметить, что уже некоторое время ходят слухи о возможной подготовке россией нового наступление на Харьков.

Однако, согласно свежим картам боевых действий, несмотря на то, что армия противника пыталась наступать на северо-западе рядом с Харьковом, это успехом не увенчалось. Также военные эксперты отмечают, что россиянам вряд ли удастся пробраться вглубь Харьковщины.

Теги:
#Харьков #Чугуев