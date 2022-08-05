Суцільні руїни та "прильоти" щодня: як живе прифронтовий Чугуїв (репортаж)

Російські окупанти регулярно обстрілюють Чугуїв у Харківській області.

З початку повномасштабного російського вторгнення Харківська область перебуває під постійним обстрілом загарбників. Останнім часом російські окупанти все частіше стали завдавати артилерійських та ракетних ударів. Страждає від постійних атак і місто Чугуїв, яке знаходиться за 40 км від Харкова.

Так, 3 серпня росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ, внаслідок чого загинула одна людина та ще двоє отримали поранення. А в ніч на 5 серпня окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Білгородської області росії.

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У прифронтовому місті побував кореспондент "Телеграфу", як живуть мешканці Чугуєва під постійними обстрілами — дивіться у нашому репортажі.

Окупанти постійно б’ють по житлових кварталах. У місті пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та цивільну інфраструктуру. Чугуїв перетворюється на руїни: зруйновано будинок культури, автовокзал, магазини, багатоповерхівки. На місці житлових будинків залишилися одні вирви та згарища.

Наслідки "російського світу" у Чугуєві

Противник б’є по житлових кварталах

У місті масштабні руйнування

Майже щодня російські війська обстрілюють місто

Пошкоджено магазини

У місті залишатися небезпечно

Мер Чугуїва Галина Мінаєва звернулася до жителів з наполегливим проханням обмежити пересування вулицями найближчими днями та триматися ближче до укриттів. Крім того, керівництво Харківської обласної військової адміністрації попереджає про можливу подальшу ескалацію ситуації та закликає людей евакуюватися.

Але попри щоденні обстріли у місті залишаються жити люди. Вони розбирають завали, намагаються щось ремонтувати. Через постійні "прильоти" жителі ночують у підвалах та погребах, а їжу готують в основному на багатті.

Влада просить мешканців евакуюватися

Але багато хто не хоче покидати місто

Люди змушені ночувати у підвалах

Деякі намагаються відбудовуватись

Жителі Чугуїва розповіли "Телеграфу", що вони не хочуть виїжджати, сподіваються на краще та вірять у Збройні сили України.

Фото та відео: Ян Доброносов

Варто зазначити, що вже деякий час ходять чутки про можливу підготовку росією нового наступу на Харків.

Однак, згідно зі свіжими картами бойових дій, незважаючи на те, що армія противника намагалася наступати на північному заході поряд з Харковом, це не увінчалося успіхом. Також військові експерти зазначають, що росіянам навряд чи вдасться пробратись углиб Харківщини.